Son dakika: Trezeguet Galatasaray'a mı geliyor?

Ara transfer döneminde Galatasaray’ın ilk hedefi hızlı ata k yapabilen bir kanat oyuncusunun kadrosuna dahil edebilmek.

Teknik direktör Fatih Terim tarafından istenilen Henry Onyekuru için Monaco ile anlaşma yapmaya hazır olan Sarı-Kırmızılı takımda altenatif bir isim daha konuşulmaya başlandı.

1.5 sezon önce Kasımpaşa takımından İngiliz ekibi Aston Villa’ya 10 milyon Euro transfer ücretiyle giden Trezeguet, bu sezonda Premier Lig’de 9 maça çıkarak sadece 1 asist yapmasının ardından İngilizler’in istenmeyen adamı oldu.

Ancak Kasımpaşa döneminde Süper Lig’de harikalar yaratan Mısırlı futbolcu, o zamanlarda Fatih Terim’in istediği oyuncular listesinde en üst sırada yer alıyordu.

Menajerler aracılığı ile takıma önerilen 26 yaşında olan futbolcu için Cimbom’un İngiliz ekibi ile anlaşma yolunu bulacağı aktarıldı.

Onyekuru için Monaco ile pazarlıkta bulunan Cengiz yönetimi, 7.5 milyon Euro isteyen Fransız takımına sene sonuna kadar kiralık sonrasında 5 milyon Euro ile zorunlu satın alma opsiyonu olarak teklif yaptığı belirtildi.

Trezeguet içinse buna benzer olan bir teklifle bu defa İngiliz takımına yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, 2 futbolcunun arasından mali şartlara daha uygun olan futbolcuyu kadrosuna katacağı vurgulandı.

Diagne ile inanılmaz ikili

Kasımpaşa döneminde Mbaye Diagne ile harika bir ikili olan Trezeguet Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmesi geldiği zamandan beri beklenen katkıyı veremeyen Diagne için de fırsat olacak gibi duruyor.