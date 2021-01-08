Son dakika: Trezeguet Galatasaray'a mı geliyor?

Ara transfer döneminde Galatasaray’ın ilk hedefi hızlı ata k yapabilen bir kanat oyuncusunun kadrosuna dahil edebilmek.
Teknik direktör Fatih Terim tarafından istenilen Henry Onyekuru için Monaco ile anlaşma yapmaya hazır olan Sarı-Kırmızılı takımda altenatif bir isim daha konuşulmaya başlandı.
1.5 sezon önce Kasımpaşa takımından İngiliz ekibi Aston Villa’ya 10 milyon Euro transfer ücretiyle giden Trezeguet, bu sezonda Premier Lig’de 9 maça çıkarak sadece 1 asist yapmasının ardından İngilizler’in istenmeyen adamı oldu.
Ancak Kasımpaşa döneminde Süper Lig’de harikalar yaratan Mısırlı futbolcu, o zamanlarda Fatih Terim’in istediği oyuncular listesinde en üst sırada yer alıyordu.
Onyekuru için Monaco ile pazarlıkta bulunan Cengiz yönetimi, 7.5 milyon Euro isteyen Fransız takımına sene sonuna kadar kiralık sonrasında 5 milyon Euro ile zorunlu satın alma opsiyonu olarak teklif yaptığı belirtildi.
Trezeguet içinse buna benzer olan bir teklifle bu defa İngiliz takımına yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, 2 futbolcunun arasından mali şartlara daha uygun olan futbolcuyu kadrosuna katacağı vurgulandı.
Diagne ile inanılmaz ikili
Kasımpaşa döneminde Mbaye Diagne ile harika bir ikili olan Trezeguet Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmesi geldiği zamandan beri beklenen katkıyı veremeyen Diagne için de fırsat olacak gibi duruyor.