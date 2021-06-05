İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Son dakika! futbolcu Emmanuel Dennis'in Galatasaray forması ile yaptığı paylaşım futbol dünyasını bomba gibi sarstı..

Club Brugge’ün Nijeryalı forvet oyuncusu olan Emmanuel Dennis sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştığı bir videosunda Galatasaray forması ile görülünce ortaya transfer dedikoduları yayıldı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 22:38
Son dakika! futbolcu Emmanuel Dennis'in Galatasaray forması ile yaptığı paylaşım futbol dünyasını bomba gibi sarstı..
Takip Et:

Bonservisi Belçika ekibi olan Club Brugge’de bulunan Nijerya asıllı forvet oyuncusu Emmanuel Dennis, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile herkesi şaşırttı.

Bu sezonun bitmesi ile tatile giden 24 yaşındaki genç ve başarılı futbolcu, bireysel olarak antrenman yaptığı sırada ki paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Dennis, Galatasaray forması giyerek antrenman yaptığı anlarını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve bu paylaşımı da çok kısa bir süre içinde Belçika basını tarafından gündem olmayı başardı.

Club Brugge Genel Menajeri olan Vincent Mannaert’in de gelecek sezon için kadroda olmasını düşünmediklerini belirttiği Dennis’in bu paylaşımı, Belçika basını tarafından büyük bir şaşkınlık ile karşılandı ve Brugge’ün de kararı sonrasında Dennis’in üstünde Galatasaray formalı şeklindeki görüntüsü ile transfer ihtimalinin arttığı kayıtlara geçildi.

Belçika ekibi ile 1 sene daha sözleşmeli olan Emmanuel Dennis, geçtiğimiz sezon giydiği Köln forması ile, çıktığı 10 maçta forma giydi ve 1 gol atarak 1 tane de asist yapmıştı.


Son Güncelleme: 05.06.2021 22:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emmanuel DennisTransferGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı

Popüler Haberler

Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı
Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Show TV yayın akışı
TRT Spor'da 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Emanet 196.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Fibabanka 5000 TL kredi başvurusu
Masum 440.bölüm fragmanı ve 5 Haziran 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Memur maaş zammı neye göre yapılır? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? bilezik taktığını görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Özel hastaneler acil girişi ücretli mi? 2021
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Bugün kimin maçı var? 7 Haziran 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.