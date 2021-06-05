Son dakika! futbolcu Emmanuel Dennis'in Galatasaray forması ile yaptığı paylaşım futbol dünyasını bomba gibi sarstı..

Bonservisi Belçika ekibi olan Club Brugge’de bulunan Nijerya asıllı forvet oyuncusu Emmanuel Dennis, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile herkesi şaşırttı.
Club Brugge Genel Menajeri olan Vincent Mannaert’in de gelecek sezon için kadroda olmasını düşünmediklerini belirttiği Dennis’in bu paylaşımı, Belçika basını tarafından büyük bir şaşkınlık ile karşılandı ve Brugge’ün de kararı sonrasında Dennis’in üstünde Galatasaray formalı şeklindeki görüntüsü ile transfer ihtimalinin arttığı kayıtlara geçildi.
Belçika ekibi ile 1 sene daha sözleşmeli olan Emmanuel Dennis, geçtiğimiz sezon giydiği Köln forması ile, çıktığı 10 maçta forma giydi ve 1 gol atarak 1 tane de asist yapmıştı.