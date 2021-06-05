Son dakika! futbolcu Emmanuel Dennis'in Galatasaray forması ile yaptığı paylaşım futbol dünyasını bomba gibi sarstı..

Bonservisi Belçika ekibi olan Club Brugge’de bulunan Nijerya asıllı forvet oyuncusu Emmanuel Dennis, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile herkesi şaşırttı.

Bu sezonun bitmesi ile tatile giden 24 yaşındaki genç ve başarılı futbolcu, bireysel olarak antrenman yaptığı sırada ki paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Dennis,forması giyerek antrenman yaptığı anlarını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve bu paylaşımı da çok kısa bir süre içinde Belçika basını tarafından gündem olmayı başardı.

Club Brugge Genel Menajeri olan Vincent Mannaert’in de gelecek sezon için kadroda olmasını düşünmediklerini belirttiği Dennis’in bu paylaşımı, Belçika basını tarafından büyük bir şaşkınlık ile karşılandı ve Brugge’ün de kararı sonrasında Dennis’in üstünde Galatasaray formalı şeklindeki görüntüsü ile transfer ihtimalinin arttığı kayıtlara geçildi.

Belçika ekibi ile 1 sene daha sözleşmeli olan Emmanuel Dennis, geçtiğimiz sezon giydiği Köln forması ile, çıktığı 10 maçta forma giydi ve 1 gol atarak 1 tane de asist yapmıştı.