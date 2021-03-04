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Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!

TFF 30-31-32-33-34. hafta karşılaşmaları neler? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig takımlarının haftalık karşılaşmaları belirlendi mi? Süper Lig'in 30-31-32-33-34. haftalarında hangi takımlar karşılaşacak? Futbolseverler Süper Lig'in 30-31-32-33-34. haftalarında takımların karşılaşmalarını merakla araştırıyor.

04 Mart 2021 Perşembe 14:32
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak karşılaşmaların günlerini ve saatlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Süper Lig'de 5 haftalık maçların programı şöyle:

30. HAFTA

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

31. HAFTA

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

32. HAFTA

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

33. HAFTA

6 Nisan Salı:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

34. HAFTA

10 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)

11 Nisan Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:32
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig 30-31-32-33-34.Beşiktaş-FenerbahçeDerbiFutbolTFF
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