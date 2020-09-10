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Son dakika... beIN Sports Süper Lig maçlarını yayınlamayabilir

beIN Sports teknik hizmet aldığı firmaya borcu nedeniyle Süper Lig maçlarının yayınlanmayacağı iddia edildi.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:02
Son dakika... beIN Sports Süper Lig maçlarını yayınlamayabilir
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HaberTürk yazarı İbrahim Yıldız, beIN Sports’un teknik destek firmasına borcu nedeniyle yayınlanmama durumunun söz konusu olduğunu iddia etti. Yıldız’ın kaleme aldığı yazıda, beIN Sports’un teknik hizmet aldığı firmaya borcunu uzunca bir süredir ödemediği ve bu nedenle maçların tamamının değil yalnızca 3-4 tanesinin yayınlanması konusunun gündeme geldiği belirtildi.


Sorunun çözülememesi halinde müsabakaların 40 yıl önce olduğu gibi radyoda yayınlanabileceği kaleme alındı. Yıldız, beIN Sports’un farklı bir firma arayışı içerisinde olduğu fakat sonuç alamadığı aktarılıyor.

‘’Futbol severler radyo başında olabilir.’’

Problemin çözülememesi halinde futbol severlerin 40 yıl öncesindeki gibi radyo başında olabileceği belirtiliyor.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeIN Sports
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