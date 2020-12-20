Son dakika: Adil Rami, Fenerbahçe'de neden forma giyemediğini açıkladı! Ersun Yanal ile arasında geçen diyalog herkesi şok etti!

Bir zamanlar Fenerbahçe formasını terleten Adil Rami, Fransız basınına neden Fenerbahçe’de forma giyemediğini açıkladı. Ersun Yanal ile arasında geçen diyaloğu ve Rusya’da tehdit edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmesinin sonrasında ilk olarak Rusya ekibi Sochi’ye ardından Portekiz takımı Boavista’nın yolunu tutan Adil Rami, Fransa basını Telefoot’a açıklamalarda bulundu.

Marsilya kariyerinden sonra Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Fransız defans oyuncusu, sarı lacivertli takımda formayı alamamasının nedeninin Marsilya tarafından gelen suçlamaların olduğunu söyledi.

"Ersun Yanal beni oynatmamasının nedenini açıklayamadı"

Adil Rami, "Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Buna eminim ve somut kanıtlarım var. Fenerbahçe'de oynayamayacağımı netleştiren ifadeler var. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı. Artık futbolcu olmadığıma dair sözde düşüncelerini desteklemek istediler. Fenerbahçe'de 11'de oynasam ve bir lider olsaydım, bu Marsilya'nın yanıldığını gösterecekti. Belki de bundan korktular" ifadelerine yer verdi.

"İyi değilsem bırakırım"

34 yaşında olan Adil Rami kariyeri hakkında "Boavista ile iyi bir sezon geçirmek ve sonrasında bir sezon daha oynamak istiyorum. Eğer fiziksel ve zihinsel olarak iyiysem neden Fransa'ya küçük bir geri dönüş yapmayayım? İyi değilsem zaten bırakırım" ifadelerini kullandı.

"Rusya'da tehdit edildim"

Rusya'da iken kendisini tehdit ettiklerine değinen Adil Rami "Birisi Sochi'de sözleşmemi değiştirmek için beni sürekli taciz etti. Midemde bir gün alakasızca şişlik hissettim, panikledim. Beni korumak için koruma tutacak kadar ileri gittik." İfadelerine yer verdi.