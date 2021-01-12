Sol Bamba kimdir, kaç yaşında? Sol Bamba’nın hastalığı ne?

Ülkemizde’da da forma giyene yakalandı. 35 yaşındakicuya lenf kanseri teşhisi konuldu.

13 Ocak 1985 tarihinde Fransa’da dünyaya gelen Sol Bamba, aslen Fildişi Sahilli’dir. Fransa pasaportu da taşıyan futbolcu, kariyerine Paris Saint Germain kulübende başlamıştır. Ardından İskoçya’nın Hibenian kulübüne transfer olan Sol Bamba burada 2.5 sezon oynamıştır. Hibenian macerasının ardından İngiltere’nin Leicester kulübüne transfer olan futbolcu, 1.5 sezon da burada oynamıştır. Leicester’dan ülkemize transfer olan Sol Bamba, Trabzonspor’da forma giymiştir. 2 sezon Trabzonspor’da oynayan başarılı savunmacı, Trabzonspor’dan İtalya’nın Palermo takımına transfer olmuştur. Ardından tekrar İngiltere’ye dönen Sol Bamba, Leeds United ve Cardiff City formaları giymiştir. Halen Cardiff City forması giyen Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı.