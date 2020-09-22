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Sivas'ta otomobil yan yattı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta gerçekleşen trafik kazasında aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför aracı tekrar kontrol altına alamayınca devrildi. Devrilen araçta 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

22 Eylül 2020 Salı 15:11
Sivas'ta otomobil yan yattı: 1 ölü, 2 yaralı
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Sivas İmranlı’da gerçekleşen trafik kazasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında otomobil yan yattı. Yan yatan aracın içerisinde mahsur kalanlardan 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişinin yaralandığı açıklandı.


Olay Sivas – Erzincan otoyolu üzerinde bulunan İmranlı ilçesinin Kanlıarmut civarında gerçekleşti. Mömin Karakütük(48) idaresinde ki 06 E 3099 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonrasında devrildi. Çevre halkı tarafından olay kısa süre içerisinde yetkililere bildirilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi gönderildi.

Kaza sonrasında araç içerisinde bulunan 71 yaşında ki Emine Karakütük vefat ederken araçta sıkışan iki kişi güçlükle kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesi gerçekleştikten sonra şoför Mömin ve Selvi Karakütük İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Son Güncelleme: 22.09.2020 15:11
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Anahtar Kelimeler:
SivasTrafik Kazası1 ölü2 Yaralı
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