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Sivasspor’un rakipleri belli oldu

Sezonu 5. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi’ne katılan Sivasspor’un rakipleri bugün yapılan kura sonucunda belli oldu. Kırmızı beyazlı ekip, 2. Ön eleme turunda Sileks-Petrocub Hincesti ile eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:20
Sivasspor’un rakipleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Sivasspor, Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmesi ile bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanmıştı. Bugün öğle saatlerinde İsviçre’nin Nyon şehrinde yapılan kura çekiminde kırmızı siyahlıların rakibi belli oldu. Kuraya seri başı olarak katılan temsilcimiz, 2. Ön eleme turunda Kuzey Makedonya’nın Sileks ile Moldova’nın Petrocub Hincesti eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Sivasspor ilk maçını 22 Temmuz’da dış sahada, rövanş maçını ise 29 Temmuz’da Sivas’ta gerçekleştirecek. Temsilcimiz gruplara kalabilmek için toplamda 3 ön eleme turunu geçmek zorunda.

Tunuvanın final karşılaşması, 25 Mayıs 2022 tarihinde Anavutluk’un Tiran şehrinde bulunan Ulusal Arena’da yapılacak.


Son Güncelleme: 16.06.2021 18:20
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Anahtar Kelimeler:
SivassporUEFA Konferans Ligi
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