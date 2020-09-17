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Sivasspor'dan bir transfer daha

Geçen sezonun flaş ekiplerinden Sivasspor transferlerine devam ederek kadrosunu güçlendiriyor. Sivasspor son olarak Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Kayode ile anlaştı.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:16
Sivasspor'dan bir transfer daha
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Geçen sezon Anadolu’nun bağrından çıkıp Süper Ligi sallayan Sivasspor, transferlerine devam ederek kadrosunu güçlendiriyor. Sivasspor son olarak Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen forvet oyuncusu Kayode ile anlaştı. Kayode bugün Acıbadem Hastanesi2nde sağlık kontrollerinden geçti.


Son olarak Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen başarılı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode Sivasspor için sağlık kontrollerinden geçerek kendisini kırmızı beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

Yiğidolar bu sezona da iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Geçen sezon bıraktığı yerden devam etmek isteyen Sivasspor, aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi de temsil edecek. Hem yoğun lig maratonu hem de Avrupa macerası dolayısıyla kadrosunu güçlü tutarak iyi bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.



Son Güncelleme: 17.09.2020 18:16
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Anahtar Kelimeler:
KayodeSivassporSüper Lig
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