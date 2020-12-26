Sivasspor'da yapılan korona-virüs testleri negatif çıktı

Sivasspor’da tüm teknik ekip ve futbolculara rutin olarak uygulanan korona-virüs testlerinin negatif çıktığı açıklaması geldi.

Anadolu takımlarımızdan Sivasspor Kulübünden yapılan resmi bir açıklama ile gerçekleşecek olan Beşiktaş maçı öncesi tüm teknik ekip ve futbolculara rutin olarak uygulanan korona-virüs testlerinin sonuçlarının açıklandığı bilgisi geldi. Yapılan açıklamada Beşiktaş maçı öncesinde uygulanan Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarının açıklandığı ve yapılan testlerinin tümünün negatif olarak sonuçlandığı bilgisi geldi.