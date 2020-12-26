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Sivasspor'da yapılan korona-virüs testleri negatif çıktı

Sivasspor’da tüm teknik ekip ve futbolculara rutin olarak uygulanan korona-virüs testlerinin negatif çıktığı açıklaması geldi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 22:54
Sivasspor'da yapılan korona-virüs testleri negatif çıktı
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Sivasspor’da tüm teknik ekip ve futbolculara rutin olarak uygulanan korona-virüs testlerinin negatif çıktığı açıklaması geldi.

Anadolu takımlarımızdan Sivasspor Kulübünden yapılan resmi bir açıklama ile gerçekleşecek olan Beşiktaş maçı öncesi tüm teknik ekip ve futbolculara rutin olarak uygulanan korona-virüs testlerinin sonuçlarının açıklandığı bilgisi geldi. Yapılan açıklamada Beşiktaş maçı öncesinde uygulanan Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarının açıklandığı ve yapılan testlerinin tümünün negatif olarak sonuçlandığı bilgisi geldi.



Son Güncelleme: 26.12.2020 22:54
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Anahtar Kelimeler:
SivassporPCR-Testi
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