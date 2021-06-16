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Sivasspor’da Samassa’nın sözleşmesi feshedildi

Sivasspor’da yaprak dökümü devam ediyor. Yiğidolar geçen sezon istenilen performansı sergileyemeyen kaleci Mamadou Samassa ile yolları ayırdı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:10
Sivasspor’da Samassa’nın sözleşmesi feshedildi
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Süper Lig’i 5’inci sırada tamamlayarak Avrupa bileti alan Sivasspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yiğidolar bir yandan transfere devam ederken bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yol ayrılığına gidiyor.

2019 yılında Sivas’a transfer olan kaleci Mamadou Samassa geçen sezon istenilen performansın uzağında kalmıştı. Kırmızı beyazlı ekip Samassa ile sözleşmesi sonlandırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Samassa’ya teşekkür edildi.


Son Güncelleme: 16.06.2021 18:10
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Anahtar Kelimeler:
SamassaSivasspor
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