Sivasspor’da Samassa’nın sözleşmesi feshedildi

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:10
Süper Lig’i 5’inci sırada tamamlayarak Avrupa bileti alan Sivasspor
’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yiğidolar bir yandan transfere devam ederken bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yol ayrılığına gidiyor.
2019 yılında Sivas’a transfer olan kaleci Mamadou Samassa geçen sezon istenilen performansın uzağında kalmıştı. Kırmızı beyazlı ekip Samassa ile sözleşmesi sonlandırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Samassa’ya teşekkür edildi.
Son Güncelleme: 16.06.2021 18:10
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