Sivasspor’da Samassa’nın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig’i 5’inci sırada tamamlayarak Avrupa bileti alan’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yiğidolar bir yandan transfere devam ederken bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yol ayrılığına gidiyor.

2019 yılında Sivas’a transfer olan kaleci Mamadou Samassa geçen sezon istenilen performansın uzağında kalmıştı. Kırmızı beyazlı ekip Samassa ile sözleşmesi sonlandırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Samassa’ya teşekkür edildi.