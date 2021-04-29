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Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 38.haftasında Sivasspor Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Sivas - Malatya Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:35
Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 38’inci haftasında Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligin başaltı takımlarından biri olan Sivasspor küme düşme hattından uzaklaşarak rahatlamak isteyen Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Sivasspor bu maça kadar Süper Lig’de çıktığı 35 maçta 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgi ile 52 puan topladı. Yiğidolar 52 puanla ligde 7’inci sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise ligde çıktığı 35 maçta 9 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi ile 40 puan topladı. Malatya ekibi ise 40 puanla ligde 14’üncü sırada yer aldı.

Sivas’ta 4 isim sınırda

Ligde çıktığı son 14 maçta mağlubiyet almayan Sivasspor zorlu Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Appindangoye, Ali Şaşal, Robin Yalçın ve Erdoğan Yeşilyurt bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca sakatlıkları devam eden Rybalka ve Ziya Erdal maç kadrosunda yer alamayacak.

Yeni Malatya’da 4 oyuncu sınırda

Ligin bitimine 5 maç kala küme düşme hattıyla arasındaki bağı kapatmak isteyen Yeni Malatyaspor’da zorlu Sivas maçı öncesi 4 oyuncu sınırda bulunuyor. Topalli, Ahmet Ildız, Wallace ve Zeki Yavru bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca cezalı Adem Büyük ile sakat Olcay Şahan bu maçta görev yapamayacak.

Sivasspor Yeni Malatyaspor karşılaşması saat kaçta başlayacak?

Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Zorlu karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:35
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Anahtar Kelimeler:
SivassporYeni MalatyasporMaç özeti
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