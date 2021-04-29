Sivasspor Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Sivas Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 38’inci haftasında Sivasspor Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Ev sahibi Sivasspor ligde rahat konumda yer alırken, Yeni Malatya ekibi küme düşme hattından uzaklaşarak ligin bitimine az bir süre kala rahatlamak istiyor.

Sivasspor ligde 52 puanla 7’inci sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise ligde 40 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlıyor?

Sivasspor Yeni Malatyaspor karşılaşması 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

Sivas kaybetmiyor

Yeni Malatya 2’de 2 peşinde

Ligin ikinci yarısına bomba gibi başlayan Sivasspor ligde en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumda yer alıyor. Yiğidolar ligde 14 maçtır kaybetmiyor. Rıza Çalımbay ve öğrencileri bu maçı da kazanarak galibiyet serilerini devam ettirmek istiyor.

Ligde 40 puanla 14’üncü sırada yer alan Yeni Malatyaspor geçen hafta aldığı galibiyetle ateş hattından uzaklaşmıştı. Sarı lacivertliler bu maçı da kazanarak 2’de 2 yapmak için sahaya çıkacak.

Sivas Yeni Malatya canlı

29 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak olan Sivasspor Yeni Malatya karşılaşması beIN Sports 2’den izleyiciye sunulacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar 4-5 dakika geriden gelip, sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

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