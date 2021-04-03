Sivasspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas Trabzon youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 32.haftasında heyecan Sivasspor Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Sivaspor’un zorlu maç öncesi 40 puanla 9.sırada yer aldığı görülüyor. Karadeniz temsilcisi ise 55 puanla ligde 4.sırada yer alıyor.

Sivasspor Trabzons maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sivasspor Trabzonspor maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Sivasspor:

Trabzonspor:

Bordo mavililer 6 eksikle Sivas’a geldi

Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Boyd, Gradel, YatabareUğurcan, Hüseyin, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Yunus Mallı, Bakasetas (Flavio), Nwakaeme, Ekuban

Trabzonspor kafilesinde zorlu Sivas deplasmanı öncesi Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe sarı kart cezalısı olan Djaniny’i karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan bordo mavililerde kadroda yer alan Bakasetas, Addulkadir Parmak ve Edgar bu maçta kart görmeleri halinde Rize maçında cezalı olacak.

Sivas’ta tek eksik

Trabzon Sivas’ta zorlanıyor

Süper Lig’de son 2 maçını kazanan ve 8 maçtır yenilmeyen Sivasspor’da zorlu maç öncesi tek eksik isim Rybalka olarak öne çıktı. Rybalka’nın dışında Yiğidolar maça tam kadro olarak hazırlandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve öğrencileri Trabzon karşısında da galibiyet serilerine devam ettirmek istiyor.

İki takım arasında Sivas’ta oynanan 14 maçta Trabzonspor’un sadece 5 galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda Sivas ise 6 kez kazanırken, 3 maç berabere sonuçlandı.

Bunun yanı sıra iki takım arasındaki maçlara bakıldığında gollü maçların olduğu görülüyor. İki takım arasında ligde şu ana kadar oynanan 30 maçta toplam 75 gol kaydedildi.

Sivasspor Trabzonspor maç özeti ve golleri

3 Nisan Cumartesi günü oynanacak Sivasspor Trabzonspor maçı Sivas 4 Eylül Stadı’nda gerçekleşecek. Karşılaşma saat 16:00’da başlarken, iki takım taraftarları da zorlu maçı heyecanla bekliyor.

Bein Sports Sivasspor Trabzonspor geniş özeti ve golleri tıklayınız.