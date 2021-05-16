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Sivasspor Rıza Hoca ile yeniden sözleşme imzalayacak

Süper Lig 42. ve son haftada evinde Kasımpaşa’yı 2-1 skor ile mağlup eden DG Sivasspor’un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, kritik açıklamalar yaptı. Otyakmaz’ın açıklamalarına dair detaylar haberimizde…

16 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Sivasspor Rıza Hoca ile yeniden sözleşme imzalayacak
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Otyakmaz, ligin 2. Yarısı itibari ile çok iyi  bir çıkış yakaladıklarını söyleyerek, “2. yarısında göstermiş olduğumuz performansla ligi beşinci olarak bitirdik. Hem teknik heyetimizi, hem de futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Gerçekten büyük bir başarı. İkinci yarının ilk karşılaşmasında Alanyaspor’la iki gün süren bir müsabaka sonucunda mağlup olmuştuk. O günden bugüne çok şükür mağlubiyet yüzü görmedik ve hak ettiğimiz bir yerde ligi bitirdiğimizi düşünüyorum. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere emeği geçen herkese bütün arkadaşlarımıza ve futbolcularımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı taraftarlarımıza armağan olsun” ifadelerini kullandı.

“Rıza hoca ile yeniden sözleşme imzalayacağız”

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesinin sona erdiği hatırlatılınca Başkan Otyakmaz, “Rıza hoca bizim hemşerimiz. Herhangi bir problem olması söz konusu bile değil. Hafta içi konuşup, önce onunla sözleşmemizi imzalayıp, ondan sonra verdiği rapor doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Daha güçlü bir Sivasspor inşallah önümüzdeki sezonda vizyonda olacak. Takımda sözleşmesi sona eren bazı futbolcularımız var. İlk önce hocamızla sözleşmeyi imzaladıktan sonra onlarla da görüşüp devam edemeyecek olanlara da başarı dileyeceğiz. Devam edecek olanlara da yeni sözleşmeyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Kupa finalinde Beşiktaş’ın yanında olacağız”

Bir basın mensubu Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı kazandığı durumda Sivasspor’un Avrupa kupalarına katılma hakkının da olacağını söylediğinde Otyakmaz, “Ligi beşinci bitirdik ve bu beşinci bitirmemiz hali hazırda bizi Avrupa kupalarına taşımıyor. Avrupa kupalarına gitmemiz için de Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında başarılı olup kupayı alması gerekiyor. Dolayısıyla o maçta bütün maçta Sivaslıların desteği Beşiktaş’ın yanında olacak diye düşünüyorum. Ama hak edenin kazanacağı bir karşılaşma olmasını bütün kalbimle diliyorum” yanıtını verdi.

“A Milli takıma bizden futbolcu gitmemesi üzdü”

A Milli Takım aday kadrosuna Sivasspor’dan bir futbolcunun çağırılmamasına da tepki gösteren Otyakmaz, “A Milli takım seçmeleri yapıldı. Öncelikle milli takımımızı tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Şenol hocamız geçtiğimiz hafta Sivasspor’la ilgili çok güzel şeyler söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ama bizim de beklentilerimiz vardı, bazı oyuncularımızın milli takımda olmasını arzu ediyorduk. Sivasspor taraftarı da böyle bir şey bekliyordu. Biraz üzüldüğümüzü de söylemek istiyorum” dedi.

“Olumsuz yorumların hesabını mahkeme de soracağız”

Ligde geçtiğimiz hafta FB ile yaptıkları karşılaşmadan önce bir televizyon program yorumcusunun Sivasspor’la alakalı eleştiri sözleri hatırlatılınca Otyakmaz, şunları söyledi:

“Bu olumsuz yorumların hesabını mahkeme de soracağız. Gerekli dilekçeleri verdik. Acaba bu spor yorumcularında da yaş haddinden dolayı sağlık raporu alınması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bilmiyorum ama öyle herkesle istediği gibi ileri geri konuşamamalı. Bunun bir bedeli olmalı. Bu bedeli ödettirmek için de hukukçularımız çalışmaya devam ediyor. Pazartesinden itibaren gerekli yerlere gerekli şikayetleri yapacağız.”


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:00
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SivassporRizaHocaylaYenidenSözleşmeImzalayacak
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