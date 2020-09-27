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Sivasspor MKE Ankaragücü ile 18. defa karşılaşacak

Süper Lig'de Sivasspor, MKE Ankaragücü ile 18. defa karşılaşacak. 17 müsabakada Sivas ekibi 11 galibiyet alırken, başkent ekibi rakibini 1 defa yendi.

27 Eylül 2020 Pazar 15:18
Sivasspor MKE Ankaragücü ile 18. defa karşılaşacak
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Sivasspor ve Ankaragücü, Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak müsabakayla 18. defa oynayacak. Daha önceki 17 maçta Sivas temsilcisi 11 defa galip gelmeyi başarırken, Ankaragücü rakibini 1 defa yenmeyi başardı. 5 mücadelenin beraberlikle sonuçlandığı maçta kırmızı beyazlılar 40 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Sivas’ta oyuncu eksiği


Sivasspor, Ankaragücü müsabakası öncesinde 1 eksik oyuncuyla oynayacak. Kırmızı beyazlılar sakatlığı olan Aaron Appindangoye, başkent ekibine karşı forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Fuat Çapa’nın çalıştırdığı kulüpler ligde 7 maçta 6 beraberlik alırken, diğer müsabakayı Çalımbay’ın ekibi kazanmayı başardı. Ankaragücü’ne rakip olduğu 5 lig müsabakasını kazanan teknik isim daha önce oynadığı 12 mücadeleden 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.



Son Güncelleme: 27.09.2020 15:18
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Anahtar Kelimeler:
SivassporMKE Ankaragücü
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