Sivasspor MKE Ankaragücü ile 18. defa karşılaşacak

Sivasspor ve Ankaragücü, Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak müsabakayla 18. defa oynayacak. Daha önceki 17 maçta Sivas temsilcisi 11 defa galip gelmeyi başarırken, Ankaragücü rakibini 1 defa yenmeyi başardı. 5 mücadelenin beraberlikle sonuçlandığı maçta kırmızı beyazlılar 40 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Sivas’ta oyuncu eksiği

Sivasspor, Ankaragücü müsabakası öncesinde 1 eksik oyuncuyla oynayacak. Kırmızı beyazlılar sakatlığı olan Aaron Appindangoye, başkent ekibine karşı forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Fuat Çapa’nın çalıştırdığı kulüpler ligde 7 maçta 6 beraberlik alırken, diğer müsabakayı Çalımbay’ın ekibi kazanmayı başardı. Ankaragücü’ne rakip olduğu 5 lig müsabakasını kazanan teknik isim daha önce oynadığı 12 mücadeleden 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.