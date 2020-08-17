Sivasspor Max Gratel'i Resmen Duyurdu

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ile tüm futbol severleri kendine hayran bırak Sivasspor, yeni sezonda da iddiasını sürdürmek adına kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Kadrosunu yeni isimler ile güçlendirmeyi hedefleyen Yiğidolar’da gündem Max Gradel oldu.

Max Gradel kimdir?

Son olarak Fransa’nın Toulouse takımında forma giyen Max Gradel ile ilgilenen Sivasspor, deneyimli oyuncu ile anlaştığını duyurdu. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Sivasspor, 32 yaşındaki Max Gradel ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Fildişi Sahilli olan oyuncu Max Gradel profesyonel futbol kariyeri boyunca kanatlarda görev aldı. Max Gradel, Leicester City, Leeds United, Saint-Etienne ve Bounemonth gibi ekiplerin formalarını terletti. 2015 yılında 10 milyon Euro gibi bir bedel ile Bounemonth’a trasnfer olan başarılı kanat bekleneni sergileyemediği İngiltere’den Toulouse’a transfer oldu. Fransa’da 86 maça çıkan başarılı oyuncu 22 gol atarken 8 golün de asistini yaptı.