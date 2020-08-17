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Sivasspor Max Gratel'i Resmen Duyurdu

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sivasspor, kadrosunu Fransa'dan Max Gradel ile güçlendirdiğini duyurdu. Bir süredir Fildişili oyuncu ile ilgilenen Yiğidolar, bu transferde mutlu sona ulaştı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 03:34
Sivasspor Max Gratel'i Resmen Duyurdu
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Geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ile tüm futbol severleri kendine hayran bırak Sivasspor, yeni sezonda da iddiasını sürdürmek adına kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Kadrosunu yeni isimler ile güçlendirmeyi hedefleyen Yiğidolar’da gündem Max Gradel oldu.


Son olarak Fransa’nın Toulouse takımında forma giyen Max Gradel ile ilgilenen Sivasspor, deneyimli oyuncu ile anlaştığını duyurdu. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Sivasspor, 32 yaşındaki Max Gradel ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Max Gradel kimdir?

Fildişi Sahilli olan oyuncu Max Gradel profesyonel futbol kariyeri boyunca kanatlarda görev aldı. Max Gradel, Leicester City, Leeds United, Saint-Etienne ve Bounemonth gibi ekiplerin formalarını terletti. 2015 yılında 10 milyon Euro gibi bir bedel ile Bounemonth’a trasnfer olan başarılı kanat bekleneni sergileyemediği İngiltere’den Toulouse’a transfer oldu. Fransa’da 86 maça çıkan başarılı oyuncu 22 gol atarken 8 golün de asistini yaptı.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 03:34
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Anahtar Kelimeler:
Max GradelSivassporTransfer
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