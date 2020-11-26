Sivasspor Karabağ maçı şifresiz veren kanallar listesi

Sivasspor-Karabağ Maçı Nereden Canlı İzlenir?

Futbol severler Sivasspor- Karabağ maçını canlı televizyondan ve intenetten nasıl izleyeceklerini araştırıyorlar.

Sivasspor-Karabağ Maçını Şifresiz Olarak Yayınlayacak Kanal Var Mı?

Türkiye’de Bein SPORTS ekranlarında canlı yayınlanacak olan mücadele, birkaç yabancı kanalda da şifresiz olarak izlenebilecek. Bu kanalların içerisinde en kolay şekilde izlenme ihtimali olan kanal ise Azerbeycan’ın CBC SPORTS kanalı olacaktır. CBC SPORTS kanalı hem uydudan hem de intenetten yayın yapmaktadır. Sivasspor’un maçını şifresiz olarak ekranlara getirecek.

CBC SPORTS Frekans Bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Bu kanalların frekanlarını aratarak bulduğunuz zaman, kanalları izlemeniz için key girmeniz gereklidir. CBC SPORTS kanalının biss key’i aşağıdadır.

BISS Key: 1313131313131313

SID:00801

Aynı zamanda CBC Sports kanalını intenet üzerinden izlemenizde mümkündür.

Sivasspor-Karabağ Maçı Şifresiz Olarak Nasıl İzlenir?

Avrupa Ligi grubunda yer alan Sivasspor-Karabağ maçı Bein Sports 1 kanalında naklen yayınlanacak. Futbol meraklıları ise bu maçı şifresiz bir şekilde CBC Sport, İdman TV, Justin TV, Jestyayın, Taraftarium24 kanallarından da canlı izleyebilirler.

Sivasspor takımının oyuncu kadrosu şu şekildedir: Samassa, Barış, Robin, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

Karabağ takımının oyuncu kadrosunda ise, Şahruddin, Qarayev, Mammadov, Hüseynov, Medine, Patrick, Romero, Zoubir, Ozobic, Guerrier, Kwabana top koşturacaktır.