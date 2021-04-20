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Sivasspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas – BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri

Beşiktaş Süper Lig’in 36.haftasında Sivasspor’a konuk oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçın ardından futbol severler Sivasspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Sivas – BJK Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

20 Nisan 2021 Salı 20:40
Sivasspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas – BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 36.haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Sivasspor Beşiktaş maçı oynanacak. Karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Lider Beşiktaş en yakında rakibi Fenerbahçe’nin bir maçı eksik olmasına rağmen 71 puanla lider konumda yer alırken, ev sahibi Sivasspor ligde 50 puanla 8’inci sırada yer alıyor.

Sivasspor bu sezon ligde çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Beşiktaş ise ligde çıktığı 33 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Muhtemel 11’ler

SİVASSPOR:

ALİ VURAL, A.OĞUZ, CANER, CAMARA, UĞUR, COFIE, FAJR, ROBIN, ERDOĞAN, GRADEL, YATABARE

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, DORUKHAN, LARIN, ABOUBAKAR

Beşiktaş çıkışa geçmek istiyor

Siyah beyazlılar ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca iki kez kazanabildi. Geçen hafta Ankaragücü karşısında öne geçmesine rağmen iki puan bırakan Beşiktaş Sivas maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek ve rakipleriyle puan farkını korumak istiyor.

Sivas 12 maçtır yenilmiyor

Sivasspor ligin ilk yarısında istenen performansın çok uzağında kalmasına rağmen ikinci yarıda ritmini buldu. Yiğidolar ligde çıktığı son 12 maçta yenilmedi. Bu maçlarda 7 galibiyet ve 5 beraberlik alan Sivas temsilcisi çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor.

Aboubakar dönüyor

Beşiktaş’ta milli aradan sakat dönen Aboubakar Sivas maçıyla birlikte formasına kavuşuyor. Abobakar’ın dışında siyah beyazlılarda Oğuzhan, Cenk Tosun ve Ajdin Hasic’in sakatlıkları bulunuyor.

İki takım arasındaki maçlar gollü geçiyor

Süper Lig lideri Beşiktaş bu sezon aynı zamanda en çok gol atan takım konumda yer alıyor. Sivasspor’da pozitif futbol oynuyor ve maçları gollü geçiyor. Ayrıca iki takım arasında oynanan son 20 maçta ta gol olması dikkat çekiyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş’ın 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu karşılaşmada da futbol severleri bol gollü bir maç bekliyor.

Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor*

Sivasspor Beşiktaş maçı 20 Nisan Salı günü saat 19:00’da başlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Şampiyonluk yarışında en kritik maçlarından biri olacak Sivas Beşiktaş maçı öncesi nefesler tutuldu.

Sivasspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 20.04.2021 20:40
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Anahtar Kelimeler:
SivassporBeşiktaşMaç özeti
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