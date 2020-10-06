Sivasspor 10 oyuncuyla yollarını ayırırken kadrosunu 7 isimle güçlendirdi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek olan Sivasspor, transfer döneminde 7 ismi kadrosuna kattı. Sivasspor geçtiğimiz yıl lige damgasını vururken, otoriterlerden tam not almıştı. Öte yandan kırmızı beyazlı ekibin önemli isimlerinden Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın sözleşmeleri bitmişti.

Kırmızı beyazlı yönetim giden oyuncuların yerini 7 isimle doldururken, yeni sezonda da ilk 4 haftada iyi bir performans sergiledi. Sivasspor geçen sezon kadrosunda bulunan Muhammet Can Tuncer, Fatih Aksoy, Volkan Eğri, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Traore, Furkan Sağman, Fenando, Hugo Vieira ve Paul Papp gibi isimler yollarını ayırdı.

Öte yanda yiğidolar kadrosuna Casimir Ninga, Fayçal Fajr, Jorge Felix, Max Gradel, Olarenwaju Kayode, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın gibi önemli isimleri kattı ve yeni sezonda da başarısını sürdüreceğinin sinyalini verdi.