Sivasspor 10 oyuncuyla yollarını ayırırken kadrosunu 7 isimle güçlendirdi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek olan Sivasspor, transfer döneminde 7 ismi kadrosuna kattı. Sivasspor geçtiğimiz yıl lige damgasını vururken, otoriterlerden tam not almıştı. Öte yandan kırmızı beyazlı ekibin önemli isimlerinden Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın sözleşmeleri bitmişti.
Öte yanda yiğidolar kadrosuna Casimir Ninga, Fayçal Fajr, Jorge Felix, Max Gradel, Olarenwaju Kayode, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın gibi önemli isimleri kattı ve yeni sezonda da başarısını sürdüreceğinin sinyalini verdi.
Son Güncelleme: 06.10.2020 20:10