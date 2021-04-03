Sivas Trabzon Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Sivasspor Trabzonspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 32.haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Karşılaşmaya saatler kala iki takımda hazırlıklarını tamamladı.

Milli aranın tamamlanmasının ardından başlayan lig maçları öncesi ev sahibi Sivasspor 40 puanla 9.sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi ise 55 puanla 4.sırada yer alıyor.

Sivasspor Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler

Sivasspor:

Trabzonspor:

Trabzon’da 6 eksik

Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Boyd, Gradel, YatabareUğurcan, Hüseyin, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Yunus Mallı, Bakasetas (Flavio), Nwakaeme, Ekuban

Zorlu Sivasspor maçı öncesi Karadeniz temsilcisinde 6 eksik bulunuyor. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe dışında cezalı Djaniny’i Sivas kafilesinde yer almadı.

Yiğidolar çıkışını sürdürmek istiyor

Trabzonspor maçı öncesi ev sahibi Sivasspor’da tek eskik Rybalka olarak öne çıkıyor. Ligde son 8 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor çıkışını bu maçta da sürdürmek istiyor.

Öte yandan karşılaşma öncesi Sivasspor son iki maçının kazanmıştı. Kırmızı beyazlılar bu maçı da kazanarak üst üste ilk kez 3 maç kazanabilir.

Trabzon’da üç isim ceza sınırında

İki takım arasındaki 30’uncu maç

Bordo mavili ekipte Sivas maçı öncesi Bakasetas, Abdulkadir Parmak ve Edgar sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sivasspor ve Trabzonspor Süper Lig tarihinde daha önce 29 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 14 kez Trabzonspor kazanırken 8 kez Sivasspor kazandı. 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olanlar takip edebilecek.

Bunun dışında maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Ayrıca kaçak sitelerde maçlar reklamlarla kesilmekte olup, kalitesiz olarak yayınlanıyor. Süper Lig maçlarını kesintisiz ve HD şekilde izlemek için beIN Sports abonesi olmak en ideal yöntemdir.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.