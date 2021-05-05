Sir Alex Ferguson Paris Saint-Germain kulübünü ziyaret etti

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde bu akşam Manchester City ile Paris Saint-Germain İngiltere’de karşı karşıya gelecek. Bu akşam şampiyonlar Ligi 2021 sezonu ilk finalist belli olacak. Manchester City-Paris Saint-Germain maçı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United’ın efsane teknik direktörü olan, Paris Saint-Germain kulübünün kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

79 yaşındaki Sir Alex Ferguson, 1 saat 20 dakika boyunca Paris Saint-Germain kulüp yetkilileriyle görüştüm. Onlarla beraber yemek yedi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Paris Saint-Germain teknik direktörünün ondan Manchester City eleyebilmek adına birkaç tavsiye aldığı iddia edildi. Ferguson, otelden Paris Saint-Germain başkanı tarafından uğurlanarak ayrıldı. İlk maçı Manchester City kazanmıştı. Yarı final rövanş maçında bu akşam Paris Saint-Germain Manchester City Türkiye saatiyle 22:00’da karşılaşacak. Mücadelenin büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor.