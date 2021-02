Sims oyunu en iyi 4 hilesi ( Sims kariyer ve yetenek hileleri )

Bilgisayar oyunları arasında en çok tercih edilen ve satılan oyunlar arasında yer alan Sims serisinin Sims 4 oyunu içinde single player gibi hileler vardır. Bu hileler aracılığı ile oyunu daha da eğlenceli kılabilirsiniz.

Sims 4 oyunu

Maxis ve The Sims Studio tarafından geliştirilen bir oyun olan The Sims 4, Electronic Arts tarafından yayınlanmaktadır. Oyun 2014 tarihli yaşam simülasyonu oyunudur. Electronic Arts, 6 Mayısıs 2013 tarihinde yaptığı bir duyuruda Sims 4 oyununu 2014 senesinde piyasaya süreceğini ve Microsoft Windows, Mac OS X gibi platformlarda oynanabileceğini bildirmişti. Oyun, Microsoft Windows için 2 Eylül 2014 tarihinde Kuzey Amerika’da satılmaya başlandı. Diğer sürüm olan Mac için ise 17 Şubat 2015’de dijital platformlardan indirme olanağı sağlandı. Bu oyunun konsol sürümü ise 11 Kasım 2017 tarihinde Xbox One ve Playstation 4 için çıkarıldı. Sims 4 oyunun diğer oyunlarına göre ise bilgisayar ve konsol sürümü arasında bir fark bulunmuyor. Ürün kullanılmaya başlandığından beri hem olumlu hem olumsuz birçok yorum almıştır.

Oyun, serinin diğer oyunları ile aynı konsepte sahiptir. Sims oyuncuları, karakterlerini yani Simlerini fiziksel aktivitelerle kontrol ederek aynı zamanda başkaları ile iletişime geçirebilirler. Bu oyun diğer oyunlar gibi kurguya bağlı değildir. Bu sürümde sim oluşturma ve inşa etme modu ekranı yeniden düzenlenmiştir. Bu seride aynı zamda diğer serilerde olmayan duygusal bağlar, simlerin kişiliği, sosyal davranışlar çok daha ön plandadır.

Sims 4 oyunu nasıl oynanmaktadır?

The Sims 4 oyunu hileleri

resetsim firstname lastname: Sim sıfırlama şifresi

sims.give_satisfaction_points X: Memnuniyet puanı kazanırsınız

sims.fill_all_commodities: Tüm Sims'lerin ihtiyaç hilesi

aspirations.complete_current_milestone: Ödülleri almanızı sağlamaktadır

fullscreen : Tam ekrana geçme kodu

Help : Kullanılabilir tüm komutları listeler

resetSim {Firstname} {Lastname} : Sim'i sıfırlar

headlineeffects {on/off} : Plumbobs, düşünce balonları ve benzeri tüm başlık efektlerini gizlemek

kaching : 1000 Simoleon vermektedir

rosebud : 1000 Simoleon vermektedir

motherlode : 50000 Simoleon vermektedir

Money {buraya sayı gelecek} : Girdiğiniz değer aile bütçesini ifade eder.

fillmotive motive_Bladder: Tuvalet ihtiyacı doldurma hilesi

fillmotive motive_Energy: Enerji ihtiyacı doldurma hilesi

fillmotive motive_Fun: Eğlence ihtiyacı doldurma hilesi

fillmotive motive_Hunger: Açlık ihtiyacı doldurma hilesi

fillmotive motive_Hygiene: Temizlik ihtiyacı doldurma hilesi

fillmotive motive_Social: Sosyallik ihtiyacı doldurma hilesi

FreeRealEstate {on veya off yazılacak} : Arazileri ücretsiz satın almayı sağlamaktadır.

cas.fulleditmode : Tüm CAS yetenekleri mevcut olacaktır. Ayrıca bunların isimlerini değiştirebilirsiniz

casclockspeed {0 veya 10 arası bir sayı} : Sim saat hızı oluşturma (0 en düşüğü)

fps {on veya off} : Oyundayken ekranın fps değerini gösterir.

hovereffects off : Bir Sim veya Nesne üzerine geldiğinde parlayan dış çizgiyi kaldırır

stats.set_skill_level Major_Acting 10 : Oyunculuk yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Archaeology 10 : Arkeoloji yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Baking 10 : Pişirme yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Skill_Bowling 5 : Bowling yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Comedy 10 : Komedi yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Fishing 10 : Balık Tutma yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Gardening 10 : Bahçıvanlık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 : Gurme Aşçılık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 : Aşçılık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Minor_Dancing 5 : Dans etme yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_DJ 10 : DJ yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Charisma 10 : Karizma yeteneğini doldurur

weather.start_weather_event weather_Snow_Storm : Hava durmunu fırtınalı yapar

weather.start_weather_event weather_Rain_Storm_Cold : Havayı fırtınalı ve soğuk yapar

weather.start_weather_event weather_Rain_Storm_Warm : Hava durumunu Fırtına ve Ilık olarak değiştirir.

weather.start_weather_event Weather_Heatwave : Havayı güneşli ve sıcak yapar.

weather.start_weather_event weather_Windy_Buning : Hava durumunu rüzgarlı ve sıcak olarak değiştirir.

stats.set_skill_level Major_Guitar 10 : Gitar yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Handiness 10 : El Yatkınlığı (Ağaç İşleme, Kabak Oymacılığı) yeteneğini fuller

?stats.set_skill_level Major_Herbalism 10 : Bitkisel tedavi yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Logic 10 : Mantık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Minor_Media 5 : Medya Prodüksiyon (Üretim) yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Mischief 10 : Yaramazlık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Bartending 10 : Mixology yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Painting 10 : Ressamlık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Parenting 10 : Ebeveynlik yeteneğini doldurur

sims.remove_all_buffs : Tüm duyguları/ moodlet'leri kaldırma hilesi

sims.add_buff EnergizedHigh : Enerjili moodlet verir

sims.add_buff e_buff_energized : 12 saatlik enerjili moodlet verir

Sims.add_buff ConfidentHigh : Kendine güven moodleti verir

sims.add_buff e_buff_confident : 12 saatlik kendine güven moodleti verir

stats.set_skill_level skill_Dog 5 : Hayvan Yetiştirme yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Photography 10 : Fotoğrafçılık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Piano 10 : Piyano yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_PipeOrgan 10 : Borulu org çalma yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Programming 10 : Programlama yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Skill_Hidden_TreadMill 5 : Kaya atlayışı yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 : Roket Bilimi yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Minor_LocalCulture 5 : Selvadoradian Kültürü yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Singing 10 : Şarkı Söyleme yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Hidden_Skating 5 : Paten Kayma yeteneğini doldurur (Bu gizli bir beceri olarak geçmektedir)

stats.set_skill_level VampireLore 15 : Vampire Bilmi yeteneğini doldurur

seasons.set_season : Mevsim yaz olur.

seasons.set_season : Mevsim sonbahar olur.

seasons.set_season : Mevsim kış olur.

seasons.set_season : Mevsim ilkbahar olur.

seasons.advance_season : Şu anki oynadığınız oyunda bir sonraki mevsime gider

seasons.set_season_length : Mevsimin uzunluğunu 7 gün yapar

seasons.set_season_length : Mevsimin uzunluğunu 14 gün yapar

seasons.set_season_length : Mevsimin uzunluğunu 28 gün yapar

stats.set_skill_level Major_Vet 10 : Veteriner yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 : Video Oyun Oynama yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Violin 10 : Keman yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Wellness 10 : Sağlık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Writing 10 : Yazarlık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10 : Yaratıcılık yeteneğini çocuklar için doldurur

stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10 : Mantık yeteneğini çocuklar için doldurur

stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10 : Devinim (hareketlilik) yeteneğini çocuklar için doldurur

stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10 : Sosyallik yeteneğini çocuklar için doldurur

careers.promote Gradeschool : İlkokulda çocuğun sınıf performansını yükseltir

careers.promote Highschool : Lisede çocuğun sınıf performansını yükseltir

careers.promote Scout : İzci kariyerinde terfi atlatır

careers.promote DramaClub : Drama Kulübü'nde terfi atlatır

Serinin yeni oyunu olan The Sims 4, diğer oyunlar gibi yaşam simülasyonu oyunudur. Oyuncular öncelikle kendilerine bir sim karakteri oluşturur. Oyundaki farklı sim karakterlerini keşfederek oyunu yönlendirirler. Bu sürümde oyuncular aynı anda iki fiziksel eylemi gerçekleştirebilir. Bunun yanı sıra simlerin modu oyun akışını değiştirebilmektedir. Mesela kızgın veya heyecanlı ruh haline sahip olan sim, görevini daha hızlı yapabilir.

Oyun içinde hileler nasıl aktif hale getirilir?

Hileleri aktifleştirmek için önce Ctrl + Shift + C tuşlarına basmanız gerekir. Daha sonra yukarıdaki hile kodlarını açılan alana yazmalısınız. Bunun yanı sıra oyunda açılan bu alana “testingCheats true” yazarak Shift tuşu aracılığı ile tıkladıktan sonra bazı seçeneklere erişebilirsiniz. Bunlarla da özellik geliştirebilirsiniz.