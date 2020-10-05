Simon Falette, Hannover yolcusu

05 Ekim 2020 Pazartesi 20:50
Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe
’ye kiralık olarak gelen Simon Falett
e Almanya 2. Ligi ekiplerinden Hannover 96 ile anlaştı. Gineli oyuncunun Fenerbahçe’ye transferi çok eleştirilmişti. Sol ayaklı stoper olarak dikkat çeken oyuncu için Fransız basınında çıkan haberlere göre Hannover 96 oyunuyla 3 yıllık anlaşma imzalayacak.
28 yaşındaki oyuncu daha önce Lorient, Stade Brest, Metz, Eintracht Frankfurt ve Fenerbahçe formaları giydi. Frankfurt ile 1 sene daha sözleşmesi olan oyuncu geçen sezon Fenerbahçe ile 12 maça çıkarken 1 de dol atmıştı.
Son Güncelleme: 05.10.2020 20:50
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