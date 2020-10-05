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Simon Falette, Hannover yolcusu

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Simon Falette Hannover ile anlaştı. Stoperde forma giyen oyuncunun Fenerbahçe’ye transferi yoğun şekilde eleştirilmişti.

05 Ekim 2020 Pazartesi 20:50
Simon Falette, Hannover yolcusu
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Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelen Simon Falette Almanya 2. Ligi ekiplerinden Hannover 96 ile anlaştı. Gineli oyuncunun Fenerbahçe’ye transferi çok eleştirilmişti. Sol ayaklı stoper olarak dikkat çeken oyuncu için Fransız basınında çıkan haberlere göre Hannover 96 oyunuyla 3 yıllık anlaşma imzalayacak.

28 yaşındaki oyuncu daha önce Lorient, Stade Brest, Metz, Eintracht Frankfurt ve Fenerbahçe formaları giydi. Frankfurt ile 1 sene daha sözleşmesi olan oyuncu geçen sezon Fenerbahçe ile 12 maça çıkarken 1 de dol atmıştı.



Son Güncelleme: 05.10.2020 20:50
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Anahtar Kelimeler:
Simon FalettFenerbahçe
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