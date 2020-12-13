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Şifresiz Alanya BJK Jestyayın Taraftarium24 şifresiz yayınları var mı? Alanyaspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı yayın izleme ve maç bilgileri

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmanın şifresiz nasıl izlenebileceği araştırılanlar arasında yer alıyor. beIN Sports1 üzerinden şifreli bir şekilde izlenebilen Alanyaspor-Beşiktaş maç yayını Taraftarıum24 ve Jestyayın üzerinden şifresiz şekilde izlenebiliyor...

13 Aralık 2020 Pazar 18:30
Şifresiz Alanya BJK Jestyayın Taraftarium24 şifresiz yayınları var mı? Alanyaspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı yayın izleme ve maç bilgileri
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Süper Lig’in 12. Haftasında Alanyaspor kendi sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. İki takım arasında oynanacak karşılaşma şampiyonluk yarışında büyük bir önem arz ediyor.

Süper Lig’in 12. Haftasına kadar oynanan karşılaşmalar sonucunda lig sıralamasında en üst kısımda yer alan Alanyaspor, şampiyonluk yarışına dahil olmak için çabalayan Beşiktaş karşısında 3 puanı cebine koyarak yerini sağlama almak istiyor. Diğer yandan Beşiktaş’ın da 3 puanı elde etmek için büyük efor sarf edeceği tahmin ediliyor.

Lig sıralamasında 4. Sırada yer alan Beşiktaş’ın son 5 maçına bakıldığında yalnızca 1 mağlubiyet aldığı görülüyor. Diğer yandan Alanyaspor’un da son 5 maçında yalnızca 2 mağlubiyet aldığı, kendi sahalarında hiç de hafife alınmayacak bir oyun ortaya koydukları anlaşılıyor.

 

Alanya’nın önemli eksikleri var

Beşiktaş’ın önemli oyuncularından olan Josef De Souza, sakatlığından dolayı Kasımpaşa maçında oynayamamasına karşın Alanyaspor maçında yeniden yeşil sahalara dönüş yapıyor. Diğer yandan Alanya’da Efecan Karaca, Ufuk Ceyla, Steven Caulker, Ceyhun Gülselam ve Moubandje’nin sakatlıkları olduğu, Salih Uçan’ın ise cezalı olduğu görülüyor.

 

Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Lig karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak saat 19.00’da ekranlara gelecek. Maçın izlenebilmesi için Bein Sports 1 kanalının şifresinin açık olması gerekecek.

 

Muhtemel ilk 11’ler

Alanyaspor

Marafona, Juan Fran, Tzavellas, Caulker, Boubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Davidson, Babacar

Beşiktaş

Utku, Rosier, Montero, Welinton, N’Sakala, Ghezzal, Atiba, Josef, Dorukhan (Mensah), Larin, Aboubakar

 

Alanyaspor-Beşiktaş maçı nasıl şifresiz izlenir?

Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele Bein Sports 1 üzerinden şifreli şekilde yayınlanmaktadır. Ancak intenet üzerinde bu maçı ücretsiz bir şekilde veren intenet adresleri de bulunmaktadır. Alnyaspor-Beşiktaş maçını şifresiz şekilde veren intenet adreslerinden bazıları da Jestyayın ve Taraftarium24 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu adres üzerinden Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması ücretsiz ve şifresiz şekilde izlenebilmektedir.



Son Güncelleme: 13.12.2020 18:47
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