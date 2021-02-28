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Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?

Süper Lig heyecanı devam ederken her hafta oynanan maçlar futbolseverler tarafından ayrıntılı şekilde takip edilmeye devam ediyor. Maçları şifresiz izlemek için araştırmalara koyulan vatandaşlar maç linklerini araştırıyor. İşte şifresiz maç yayını yapan internet siteleri

28 Şubat 2021 Pazar 18:22
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
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Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkede futbol maçları ücretli şekilde yayınlanmaktadır. Dolayısıyla ücret ödemeden izlemek isteyen vatandaşlar, maçları izlemek için çeşitli yollar aramaya devam ediyor. En etkili yöntemin intenet üzerinden şifresiz maç yayını yapan site bulmak oluyor.

Digiturk ya da S Sport Plus gibi yayınlar daha uygun fiyatlar sunarak sporseverlere maç izleme imkânı sunmaktadır. Bu kurumlar resmi sitelerinden maç linkini yayınlayarak kesintisiz maç izleme keyfi sunmaktadır. IPTV yöntemleriyle maç seyretmek mümkün fakat yasal sıkıntılar bulunmaktadır.

İntenet üzerinden maç yayını yapan ücretsiz siteler hangileri?

Günümüzde popüler maç yayınını canlı olarak nakleden popüler intenet siteleri şunlardır;

  • Mahbet TV
  • Netspor TV
  • Taraftarium24
  • Sportsboss
  • Trgoool
  • Livinstream
  • Selçuksports
  • Celtabet TV

Bu sitelere girerek ücretsiz maç keyfi sunan siteler yasadışı olduğu için sitelere bazen erişim engeli getiriliyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 18:22
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Anahtar Kelimeler:
YasadışışifresizMaçYayın
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