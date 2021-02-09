Shandong Luneng Asya Şampiyonlar Ligi’nden atıldı

Shandong Luneng’in ödemelerini yerine getirmediği gerekçesiyle ligden atıldığı düşünülüyor. Asya Futbol Konfederasyonu’nun açıklamalarına göre Çinli futbol kulübü bir süredir ödeme yapmayarak kuralları ihlal ediyordu. Uzun bir süre ödemeleri yerine getirmeyen kulübün lisansı iptal edildi.

Birçok başarıya imza atmış olan Shandong Luneng Asya Şampiyonlar Ligi’ne veda etmek zorunda bırakıldı. Kulübün maddi kuralları ihlalinin farkında olmayan oyuncular ve hayranlar ortaya çıkan bu açıklamalar yüzünden hüsrana uğradılar. İleride başlaması planlanan maçlarda ise Shandong Luneng yerini başka bir takıma bırakacak.

