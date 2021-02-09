İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Shandong Luneng Asya Şampiyonlar Ligi’nden atıldı

Çin kökenli olan Shandong Luneng futbol kulübü Asya Şampiyonlar Ligi’nden atıldı. Shandong Luneng’in lige getirilen mali kuralları ihlal ettiği ortaya çıktı.

09 Şubat 2021 Salı 17:29
Shandong Luneng Asya Şampiyonlar Ligi’nden atıldı
Takip Et:

Shandong Luneng’in ödemelerini yerine getirmediği gerekçesiyle ligden atıldığı düşünülüyor. Asya Futbol Konfederasyonu’nun açıklamalarına göre Çinli futbol kulübü bir süredir ödeme yapmayarak kuralları ihlal ediyordu. Uzun bir süre ödemeleri yerine getirmeyen kulübün lisansı iptal edildi.

 

Birçok başarıya imza atmış olan Shandong Luneng Asya Şampiyonlar Ligi’ne veda etmek zorunda bırakıldı. Kulübün maddi kuralları ihlalinin farkında olmayan oyuncular ve hayranlar ortaya çıkan bu açıklamalar yüzünden hüsrana uğradılar. İleride başlaması planlanan maçlarda ise Shandong Luneng yerini başka bir takıma bırakacak.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇinShandong LunengAsya Şampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 11 Şubat yeni bölüm var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni ve Kartal Pençesi nedir, nasıl bağış yapılır?
iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Akıncı dizisinde oynayacak olan Savaş Alp Başar kimdir?
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri kurban bayramı öncesi ödenecek mi?
Yemin Cavidan diziden ayrılacak mı, öldü mü? Gül Arcan Yemin dizisinden ayrılacak mı?
TRT Kalk Gidelim yılbaşı özel ve final bölümü konukları kimler olacak?
Atv canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Dogecoin yükselmeye devam eder mi? Dogecoin kaç TL oldu?
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.