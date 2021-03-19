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Seyhan Şaşko kimdir? Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?

Başarılı spiker ve sunucu Ersin Düzen, kendisi gibi sunuculuk yapan Seyhan Şaşko ile dünya evine girdi. Seyhan Şaşko kimdir? Nerelidir? Soruları merakla araştırılmaya başlandı.

19 Mart 2021 Cuma 16:08
Seyhan Şaşko kimdir? Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?
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Spor yorumcusu ve sunucusu Ersin Düzen ile uzun süredir beraber olan Seyhan Şaşko dünya evine girdiler. Çiftin nikahını yakından takip edenler ise Seyhan Şaşko kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Sorularının yanıtlarını aradı.

Spor yorumcusu ve sunucusu Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko küçük bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirerek dünya evine girdiler. Spor sunucusu Güntekin Onay ise çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Seyhan Şaşko kimdir?

Seyhan Şaşko 7 Ocak 1989 yılında Makendonya’nın Ohri kentinde doğmuştur. Babası işi dolayısıyla henüz o 3 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. İlkokul eğitimini burda tamamladıktan sonra Ayazağa Işık Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi’nde Müzikal Tiyatro eğitimi aldı. Küçük yaşından beri tenis oynayan Şaşko; ileri ki senelerde de basketbol ve hentbol ile ilgilendi. Müzikle arası iyi olan güzel sunucu piyano dersleri de aldı.

Televizyonculuk kariyerine 2009 senesinde TRT’de başlayan Şaşko; Eurosport kanalında Ters Köşe adlı programı hem hazırladı hem sundu. 2012 senesinde Lig TV’de daha sonraları ise Skyturk360 kanalında sunuculuk yaptı. Ayrıca Tivibu Spor kanalında da çalıştı. Aktif kariyerini ise Bein Sports kanalında spor programları sunuculuğu yaparak devam ettirmektedir.

Seyhan Şaşko; 1.75 boyunda olup 53 kilodur. Sosyal medya hesabı ise “seyhansasko”dur.



Son Güncelleme: 19.03.2021 16:08
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Anahtar Kelimeler:
Seyhan SaskoErsin Düzen
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