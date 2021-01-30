Serkan Kırıntılı, Konyaspor'dan ayrıldığını duyurdu!

30 Ocak 2021 Cumartesi 23:09
Serkan Kırıntılı, instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamayla kulübü İttifak Holding Konyaspor ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.
35 yaşında olan deneyimli kaleci
nin paylaşımında, "Kıymetli Kulübüm Konyaspor'la devam eden sözleşmemi bugün itibarı ile karşılıklı olarak sonlandırdık. Güzel şehir Konya'nın güzel insanları başta olmak üzere bugüne kadar çalıştığım başkanlarım ve yöneticilerim, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve Konya'da tanıştığım tüm kıymetli dostlarıma saygı ve sevgilerimle... Hoşçakalın... Serkan Kırıntılı" ifadelerini kullandı
2015-2016 sezonunda Konyaspor kulübüne transferini gerçekleştiren Serkan Kırıntılı, yeşil-beyazlı takımda 5,5 sezon forma terletti.
Son Güncelleme: 30.01.2021 23:09
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