Serkan Kırıntılı, Konyaspor'dan ayrıldığını duyurdu!

Serkan Kırıntılı, instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamayla kulübü İttifak Holding Konyaspor ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

35 yaşında olan deneyimlinin paylaşımında, "Kıymetli Kulübüm Konyaspor'la devam eden sözleşmemi bugün itibarı ile karşılıklı olarak sonlandırdık. Güzel şehir Konya'nın güzel insanları başta olmak üzere bugüne kadar çalıştığım başkanlarım ve yöneticilerim, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve Konya'da tanıştığım tüm kıymetli dostlarıma saygı ve sevgilerimle... Hoşçakalın... Serkan Kırıntılı" ifadelerini kullandı

2015-2016 sezonunda Konyaspor kulübüne transferini gerçekleştiren Serkan Kırıntılı, yeşil-beyazlı takımda 5,5 sezon forma terletti.