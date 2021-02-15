Serie A’nın yeni lideri Inter! Inter 3-1 Lazio

’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 22. haftası oynanan ligde,ilekarşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren Inter, Lazio’yu 3-1 yenerek Serie A’nın zirvesine oturdu. Rakibi Milan’ın puan kaybetmesinin ardından sahne alan Inter, 3 puanı aldı ve Milan’ı geçerek ligin yeni lideri oldu. Inter’e galibiyeti getiren golleri; 22. ve 45. dakikalarda Lukaku, 64. dakikada ise Martinez kaydetti. Bu sonuçla puanını 50 yapan Inter, Serie A’nın zirvesine oturdu. Maçtan puansız ayrılan Lazio’nun tek golü ise 61. dakikada Escalante’den geldi. Sezon başı Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan Vedat Muriqi ise 70. dakikada Immobile’nin yerine oyuna dahil oldu.

Inter sıradaki maçını ezeli rakibi Milan ile deplasmanda oynayacak. 21 Şubat Pazar günü oynanacak mücadele saat 17:00’de başlayacak. Lazio ise 20 Şubat Cumartesi günü evinde Sampdoria’yı ağırlayacak.