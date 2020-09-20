Serie A’da yeni sezonun ilk maçını oynayan Fiorentina kendi evinde kazandı!

İtalya Serie A’da yeni sezonun ilk maçında kendi evinde Torino’yu ağırlayan Fiorentina attığı 1 gol ile galibiyeti elde etti. İlk yarısı beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın 78. Dakikasında Gaetano Castrovilli’nin kaydettiği skor sonucunda Fiorentina öne geçmeyi başardı.
Roma’nın genç oyuncularından olan ve geçtiğimiz sezon Hellas Verona’ya kiraladığı Türk futbolcu Mert Çetin de ilk 11’deydi. Eski takımına karşı ter döken Mert Çetin genel olarak iyi bir performans sergiledi.
Son Güncelleme: 20.09.2020 21:16