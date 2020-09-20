Serie A’da yeni sezonun ilk maçını oynayan Fiorentina kendi evinde kazandı!

İtalya Serie A’da yeni sezonun ilk maçında kendi evinde Torino’yu ağırlayan Fiorentina attığı 1 gol ile galibiyeti elde etti. İlk yarısı beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın 78. Dakikasında Gaetano Castrovilli’nin kaydettiği skor sonucunda Fiorentina öne geçmeyi başardı.

İlk haftanın bir diğer maçı olanmaçında ise gol sesi çıkmadı. 0-0 sona eren maç sonucunda her iki takım da hanesine 1 puan yazdırabildi.

Roma’nın genç oyuncularından olan ve geçtiğimiz sezon Hellas Verona’ya kiraladığı Türk futbolcu Mert Çetin de ilk 11’deydi. Eski takımına karşı ter döken Mert Çetin genel olarak iyi bir performans sergiledi.