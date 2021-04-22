Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı

’nin Serie A kısmının 32. Haftasında yer alanmaçı 1-1 berabere sonuçlandı. Lig içerisinde toplam 76 puan ile lider olan Inter, liderliğini hala sürdürüyor. 12. Dakikada Diego Farias’ın golüyle Spezia ev sahibi olarak avantaj elde etti. Maçlara önde başlayan Spezia, 39. Dakikada Inter futbolcusu Ivan Perisic’in golüyle birlikte beraberliğe düştü. Maçın devamında ise iki taraftan da bir gol çıkmadı. Inter – Spezia maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Spezia’nın puanı ise 33’e yükseldi. Ligde Inter 1. Sırada, Spezia ise 15. Sırada yer almakta.