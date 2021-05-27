Sergen Yalçın'dan çarpıcı ifadeler

2020-2021 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayanbüyük bir sevinç yaşadı. Beşiktaş’ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve bugün Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapan, teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarısını imza attı. Sergen Yalçın, oyunculuk döneminde Beşiktaş ile lig şampiyonluğu yaşamıştı. Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Sergen Yalçın, yapmış olduğu açıklamalarda çarpıcı ifadelerde bulundu.

Sergen Yalçın, maddi konular hakkında yapılan yorumlara kulak asmadığını, şampiyonluğumuzun maddiyat çerçevesinde ortaya çıkmadığını, bu şekilde konuşanların hiçbir şey anlamadığını, Yaşanmışları herkesin Gördüğünü, Beşiktaş söz konusu olunca kontrat okumadığını ve gözü kapalı imza attığını, eksik kadroyla çok önemli bir iş yaptıklarını, şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro kurmaları gerektiğini ifade etti. Sergen Yalçın ayrıca hakkında konuşulan maddi konuları duyduğunda çok üzüldüğünü ifade etti.