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Sergen Yalçın maç sonunda açıklamalarda bulundu

Beşiktaş, Kayserispor maçından 3 puanla ayrıldı. Maçın ardından teknik direktörler maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın hakemini eleştirdi. Sergen Yalçın ne dedi? İşte maç sonu yapılan açıklama ile ilgili detaylar...

25 Nisan 2021 Pazar 00:20
Sergen Yalçın maç sonunda açıklamalarda bulundu
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Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından Sergen Yalçın maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, Maç içerisinde çok iyi mücadele ettiklerini, tekrar motivasyon kazanmak için çok iyi bir galibiyet olduğunu dile getirdi. Kalan 5 haftada en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Eksiklerinin birçoğunun döneceğini dile getirdi. Sezonu kapatan 3 oyuncularının olduğunu söyledi. Kalan haftalarda sıkıntı yaşayacaklarını ama ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Ayrıca hakemin kararlarına da sert eleştiri de bulundu. Hakemin kırmızı kart vermediğini ,hakemlerin cebinde kırmızı kartının olup olmadığını merak ettiğini söyledi. 4.hakemin yanlarında kırmızı kart demesine rağmen hakemin kırmızı kartı vermediğini söyledi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:20
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Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınBeşiktaşSüper Lig
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