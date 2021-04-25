Sergen Yalçın maç sonunda açıklamalarda bulundu

Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından Sergen Yalçın maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, Maç içerisinde çok iyi mücadele ettiklerini, tekrar motivasyon kazanmak için çok iyi bir galibiyet olduğunu dile getirdi. Kalan 5 haftada en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Eksiklerinin birçoğunun döneceğini dile getirdi. Sezonu kapatan 3 oyuncularının olduğunu söyledi. Kalan haftalarda sıkıntı yaşayacaklarını ama ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Ayrıca hakemin kararlarına da sert eleştiri de bulundu. Hakemin kırmızı kart vermediğini ,hakemlerin cebinde kırmızı kartının olup olmadığını merak ettiğini söyledi. 4.hakemin yanlarında kırmızı kart demesine rağmen hakemin kırmızı kartı vermediğini söyledi.