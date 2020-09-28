Sergen Yalçın iki futbolcuyu daha gönderiyor; 'Kendinize kulüp bulun.'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon kadro yapılanmasında Jeremain Lens ile Umut Nayir’i görmek istemediğini açıkladı. Başarılı teknik isim, Konyaspor müsabakasından önce yaptığı açıklamalarda Lens ve Nayit’i kadroda görmek istemediğini dile getirdi.

‘’Başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar.’’

Sezon başında Mirin ile Douglas’ı kadroda görmek istemediğini belirten Yalçın, Lens ile Nayir’e takım bulmalarını söyledi.

Teknik direktör Yalçın, Lens ile Umut Nayir’i kadrolarında düşünmediklerini söyleyerek ‘’Ya başka takım bulacaklar ya da dışarıda kalacaklar.’’ diye konuştu.