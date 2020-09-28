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Sergen Yalçın iki futbolcuyu daha gönderiyor; 'Kendinize kulüp bulun.'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i kadrosunda görmek istemediğini açıkladı. Yalçın, iki futbolcuya ''Kendinize kulüp bulun.'' önerisinde bulundu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 01:38
Sergen Yalçın iki futbolcuyu daha gönderiyor; 'Kendinize kulüp bulun.'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon kadro yapılanmasında Jeremain Lens ile Umut Nayir’i görmek istemediğini açıkladı. Başarılı teknik isim, Konyaspor müsabakasından önce yaptığı açıklamalarda Lens ve Nayit’i kadroda görmek istemediğini dile getirdi.


Sezon başında Mirin ile Douglas’ı kadroda görmek istemediğini belirten Yalçın, Lens ile Nayir’e takım bulmalarını söyledi.

‘’Başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar.’’

Teknik direktör Yalçın, Lens ile Umut Nayir’i kadrolarında düşünmediklerini söyleyerek ‘’Ya başka takım bulacaklar ya da dışarıda kalacaklar.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 28.09.2020 01:38
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Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınJeremain LensUmut Nayir
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