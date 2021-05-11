Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı 11'ini açıkladı!

Süper Lig şampiyonluk yarışında Galatasaray derbisi ile büyük bir darbe alan Beşiktaş Fatih Karagümrük maçını kayıpsız geçmek istiyor. Sergen Yalçın tarafından ilk 11 açıklamaları yapılırken N’Koudou’nun sol kanatta oynayacağı belirtilirken Larin’in Karagümrük maçında forvette olacağı belirtildi.

Dün akşam kampa giren Beşiktaş oyuncuları Başkan Ahmet Nur Çebi eşliğinde kondisyon ve taktik çalışmalarını tamamladı. Sakatlıktan yeni çıkan ve Galatasaray maçında forma giyen Gökhan Töre riske atılmazken oyuncunun kadroya alınmadığı açıklandı.

Atiba yerine Necip

Vodafone Park’ta son maç

Kart cezası nedeniyle yerine sezon başından beri takımın jokeri olan Necip’in alınacağı açıklanırken Atiba’nın yokluğunda hücum hattında sorun yaşamamak için Larin’i forvette oynatacağını açıklanırken sakatlıktan büyük ölçüde kurtulan N’Koudou’nun fedakarlık yaparak ilk 11’de sahaya çıkacağı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Beşiktaş’ın sezon sonu gelmesi ile birlikte Vodafone Park’ta son maçına çıkacağı maç olan Fatih Karagümrük maçının önemi Galatasaray maçı sonrasında arttı. İç sahada çıktığı 19 maçta 45 puan alan Beşiktaş 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almayı başardı. Beşiktaş’ın iç sahada ortalama 2,36 puanı bulunuyor.

Beşiktaş’ta aynı zamanda ceza sınırında bulunan oyuncularda açıklanırken Larin, Josef, Ljajic ve Dorukhan’ın Karagümrük maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin son maçı olan Göztepe deplasmanında forma giyemeyecekleri açıklandı.