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Sergen Yalçın derbi planını belirledi

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Beşiktaş Galatasaray derbisi oynanacak. Dev derbi öncesi her iki takımda hazırlıklarını sürdürüyor. Son şampiyon Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın derbi planlarını hazırladı.

24 Ekim 2021 Pazar 14:14
Sergen Yalçın derbi planını belirledi
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Süper Lig’in 10’uncu haftasında Beşiktaş Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Dev derbi öncesi her iki takımda son hazırlıklarını yapıyor. Hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’e 4-1 yenilen kara kartal derbiyi kazanarak moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın dev derbi öncesi planını hazırladı. Genç teknik adam derbide önceliği savunmaya verecek. Takım halinde savunma yapılmasını isteyen Sergen Yalçın orta sahada rakibi bol pas trafiğiyle yormak istiyor. Bu görevi ise orta sahada Josef, Pjanic ve Teixeira’ya verdi. Özellikle Pjanic ve Teixeira yoğun pas trafiğiyle oyunu yönlendirecek.

Sergen Yalçın rakibi karşılamada ise Batshuayi hariç tüm takımı geriye çekerek takım halinde blokları sıkı tutarak rakibi karşılamak istiyor. Sağ kanatta görev yapacak olan Ghezzal ise içeriye kat ederek kilit pas ve sürpriz vuruşlarıyla Beşiktaş’ın gol ümidi olacak.


Son Güncelleme: 24.10.2021 14:14
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDerbiSergen Yalçın
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