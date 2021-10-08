Sergen Yalçın bir maç men cezası aldı

Teknik direktör Sergen Yalçın Sivasspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. Disiplin kuruluna sevk edilen Sergen Yalçın’ın cezası belli oldu.
Sergen Yalçın gergin geçen Sivasspor maçında hakeme yönelik hakaret içerikli sözler kullanmış, ardından saha içerisine girip topa vurmuştu. Sergen Yalçın’ın 5 hafta önce verdiği röportajda “3-5 maç içerisinde ceza yerim” ifadeleri bu olayın ardından gündem olmuştu. Sergen Yalçın bu açıklamanın ardından ceza aldı.
Son Güncelleme: 08.10.2021 14:35