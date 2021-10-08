Sergen Yalçın bir maç men cezası aldı

Teknik direktör Sergen Yalçın Sivasspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. Disiplin kuruluna sevk edilen Sergen Yalçın’ın cezası belli oldu.

PFDK Sergen Yalçın’a 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Sergen Yalçın bu cezaya göre Başakşehir maçında takımının başında yer alamayacak.

Sergen Yalçın gergin geçen Sivasspor maçında hakeme yönelik hakaret içerikli sözler kullanmış, ardından saha içerisine girip topa vurmuştu. Sergen Yalçın’ın 5 hafta önce verdiği röportajda “3-5 maç içerisinde ceza yerim” ifadeleri bu olayın ardından gündem olmuştu. Sergen Yalçın bu açıklamanın ardından ceza aldı.