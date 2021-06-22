Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Başkan son görüşmeyi yapacak..

Beşiktaş yönetimi ile bir süredir görüşme halinde olan eski futbolcu yeni teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimle hem ücret hem de transfer yetkisi konusunda anlaya varamadı. Sergen Yalçın'a son bir teklif sunan siyah beyazlı yönetimin bu teklifi 48 yaşındaki teknik hoca Sergen Yalçın'a ilettiği öğrenildi.

Yönetim bölümünde bu gelişmeler devam ederken taraftarlar, Yalçın'dan gelecek olan olumlu cevabı beklerken, eski milli futbolcu olan ve aynı zamanda spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen'in bir paylaşımıyla şoka uğradılar. Dilmen, Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptığını ve Yalçın'ın Beşiktaş ile çalışmayacağını söylediğini bildirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ'ın bugün Sergen Yalçın'la bir görüşme yapacakları ve Yalçın'ı ikna etmek için son kez tekliflerini yineleyecekleri öğrenildi.