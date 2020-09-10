Serena Williams Amerika Açık'ta yarı finalde

ABD Açık Tenis Tunuvası’nda heyecan devam ediyor. Bugün oynanan karşılaşmalar sonucunda tek kadınlarda 3 numaralı seri başı Serena Williams yarı finale çıktı.
24. Grand Slam şampiyonluğunu hedefliyor
ABD’li tenisçi Serena Williams tek kadınlar kulvarında 24. Grand Slam şampiyonluğunu almak için yarışırken, çeyrek final turunda Bulgar tenisçi Tsvetana Pironkova karşısında zorlansa da turu geçmeyi başardı.
Basit hatalarla ilk seti kaybetti
Williams basit hatalar nedeniyle karşılaşmanın ilk setini 6-4 kaybederken ikinci seti 6-3 üçüncü seti ise 6-2 kazanarak 14. Kez ABD Açık Tenis Tunuvası’nda yarı finale kalmayı başardı. Williams’ın rakibi Victoria Azarenka - Elise Mertens karşılaşmanın sonucunda belli olacak.
Son Güncelleme: 10.09.2020 20:00