İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

Serena Williams Amerika Açık'ta yarı finalde

Amerika Açık’ta heyecan devam ediyor. Turnuvanın 10. Gününde çeyrek final karşılaşmalarını oynanırken Serena Williams yarı finale çıkmaya hak kazandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:00
Serena Williams Amerika Açık'ta yarı finalde
Takip Et:

ABD Açık Tenis Tunuvası’nda heyecan devam ediyor. Bugün oynanan karşılaşmalar sonucunda tek kadınlarda 3 numaralı seri başı Serena Williams yarı finale çıktı.


New York kentinde gerçekleştirilen Grand Slam tunuvasının 10. Gününde başlayan çeyrek final karşılaşmaları devam ediyor.

24. Grand Slam şampiyonluğunu hedefliyor

ABD’li tenisçi Serena Williams tek kadınlar kulvarında 24. Grand Slam şampiyonluğunu almak için yarışırken, çeyrek final turunda Bulgar tenisçi Tsvetana Pironkova karşısında zorlansa da turu geçmeyi başardı.

Basit hatalarla ilk seti kaybetti

Williams basit hatalar nedeniyle karşılaşmanın ilk setini 6-4 kaybederken ikinci seti 6-3 üçüncü seti ise 6-2 kazanarak 14. Kez ABD Açık Tenis Tunuvası’nda yarı finale kalmayı başardı. Williams’ın rakibi Victoria Azarenka - Elise Mertens karşılaşmanın sonucunda belli olacak.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ABDTenisSerena Williams
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansları çıkartılıyor
Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansları çıkartılıyor
Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen'den sakatlık şoku
Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen'den sakatlık şoku
Fenerbahçe'de Joelinton bombası
Fenerbahçe'de Joelinton bombası
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani Atletico Madrid yolunda
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani Atletico Madrid yolunda
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya! Süper Ligin açılış maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya! Süper Ligin açılış maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Lens PSG karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak
Lens PSG karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

Popüler Haberler

KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? 2020 KYK borçları silinecek mi?
TRT Spor 10 Eylül 2020 Perşembe yayın akışını açıkladı
10 Eylül 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Eylül 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Son yılların popüler şarkıcısı Tuğçe Kandemir kimdir?
Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Yeni Hayat tekrar bölümleri ne zaman?
Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı kimdir?
Behzat Ç. yeni sezon konusu ne? Hangi konu işlenecek
Fenerbahçe'de Cagliari maçı ile Kadıköy hasreti son buluyor!
Babil dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Babil ne zaman yayınlanacak?
HTS kaydı nedir, ne işe yarar, ne demektir, nereden nasıl alınır?
Savaşçı Ayça kimdir? Gerçek adı nedir? Seçil Buket Akıncı rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 10 Eylül 2020
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2020 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2020 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2020 Seslendirme yaparak para kazanma

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.