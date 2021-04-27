Serdar Dursun gol krallığı yarışında lider

Serdar Dursun Gol Kralı Yolunda

Almanya Bundesliga 2 takımlarından Darmsdat 98 formasını terleten gurbetçi yıldızımız, Bundesliga 2 gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Son olarak ligde oynadıkları Bochum maçında iki gol atan Türk futbolcu, gol krallığında birinci sırada kendine yer buldu.

Özellikle son günlerde A Milli futbol takımımıza çağrılması planlanan Serdar Dursun, ortaya koyduğu performansla takımına büyük katkı sağlıyor. Takımının aldığı galibiyetler de attığı gollerle büyük pay sahibi olan Dursun, milli takımdan davet bekliyor. Son beş maçında da gol atan başarılı golcü, bu sezon attığı gol sayısını 21’e yükseltti. 21 gol atan başarılı yıldız attığı gollerden sonra gol krallığı yarışında birinci sıraya yerleşti.