Serdar Dursun gol krallığı yarışında lider

Serdar Dursun Gol Kralı Yolunda
Özellikle son günlerde A Milli futbol takımımıza çağrılması planlanan Serdar Dursun, ortaya koyduğu performansla takımına büyük katkı sağlıyor. Takımının aldığı galibiyetler de attığı gollerle büyük pay sahibi olan Dursun, milli takımdan davet bekliyor. Son beş maçında da gol atan başarılı golcü, bu sezon attığı gol sayısını 21’e yükseltti. 21 gol atan başarılı yıldız attığı gollerden sonra gol krallığı yarışında birinci sıraya yerleşti.
Son Güncelleme: 27.04.2021 03:46