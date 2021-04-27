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Serdar Dursun gol krallığı yarışında lider

Almanya Bundesliga 2’de mücadele eden Darmstad 98 forması giyen Türk futbolcu Serdar Dursun, ligde gol krallığı yarışında birinci sırada yer alıyor. Serdar Dursun son maçında iki kez gol attı.

27 Nisan 2021 Salı 03:46
Serdar Dursun gol krallığı yarışında lider
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Almanya Bundesliga 2 takımlarından Darmsdat 98 formasını terleten gurbetçi yıldızımız Serdar Dursun, Bundesliga 2 gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Son olarak ligde oynadıkları Bochum maçında iki gol atan Türk futbolcu, gol krallığında birinci sırada kendine yer buldu.

Serdar Dursun Gol Kralı Yolunda

Özellikle son günlerde A Milli futbol takımımıza çağrılması planlanan Serdar Dursun, ortaya koyduğu performansla takımına büyük katkı sağlıyor. Takımının aldığı galibiyetler de attığı gollerle büyük pay sahibi olan Dursun, milli takımdan davet bekliyor. Son beş maçında da gol atan başarılı golcü, bu sezon attığı gol sayısını 21’e yükseltti. 21 gol atan başarılı yıldız attığı gollerden sonra gol krallığı yarışında birinci sıraya yerleşti.




Son Güncelleme: 27.04.2021 03:46
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Anahtar Kelimeler:
Serdar DursunDarmstad 98
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