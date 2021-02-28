Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkında konuştu

Fenerbahçe puan kaybı yaşanması durumunda matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak lige havlu atacağı karşılaşmada Trabzon'a farklı bir kadro ile çıktı. Caner, geçen hafta bir başkasının yapmış olduğu trp ve el kol sonrası kadroya dahil edilmemişti.

Kadroda Erol Bulut'un da söylediği gibi Emre Belözoğlu'nun da içinde yer aldığı ekipl yapılmıştı. Sol bekte Atilla, tandem Serdar-Tisserand, sağ bek Gönül geri dönmüş ve orta ikiliden Ozan kesilmişti.

Sosa ve Mert yanyanaydı. Karşılaşmanın başlangıç düdüğü çaldı ve maç başladı. İlk yarım saat sakin ve topa sahip bir Fenerbahçe vardı.

Konerden Serdar'ın kafa vuruşu ile Mesut'un çıkardığı top Pelkas'ın Edgar tarafından engellenen şutu ve Thism ile Mesut'un şutlarını çıkaran Uğurcan'ın hakimiyeti vardı.

30-45 aradında Trabzonspor öne çıkmaya başladı. Karşılaşma boyunca topa sahip olan takım pozisyon üretebilecek imkana da sahipti. İlk devre beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda Fenerbahçe yine aynı şekilde maç başladı. Fakat Trabzonspor ikinci devrede daha etkili göründü. Mesut ve Osati "Beni çıkar" diye sesleniyordu. Erol Bulut Mesut'u çıkararak Pelkası 10 numaraya çekti.

Bu oyuncu kanatta yer aldığında daha farklı bir sonuç verebiliyor. Ama 10 numaraya geçince yüzde yüz etkili olabiliyor. Bulut ilk defa Ferdi'yi doğru bir şekilde sol öne çekti. Bu oyuncu da sağ kanatta oynayamıyor.

Soltan atağı başlatan isim Ferdi ve golü atan isim Pelkas oldu. Sonra Valencia hamlesi de doğruydu. Ben son değişiklik hakkında Gönül yerine Nazım olmasını bekledim fakat hoca Novak'ı alıp beşli savunmaya döndü. Değişiklik ardındadn öndeki oyunculardan kontra ve top tutması beklenir. Fakat Fenerbahçeli ekip bunu yapamadı.

Trabzonspo da Nwakaeme'nin fazla bencil oynadığı, Ekuba'nın da iyi bir gününde olmadığı bir karşılaşmada yer aldı. Yeterli pozisyon üretemediler.

Ancak "atan kazanıréa dönen oyunda başarı da oturaklı ve sağlam takım kraun Abdullah Avcı'nındır. Bakasetas önde topla buluşabilse skor da kaydedebilirlerdi.

Hakem karşılaşmayı iyi yönetti. 92. dakikada Valencia'nın Baksetas'a - yarım dakika sonra Edgar'ın Ozan'a müdahaleleri onluk değil VAR'daki Çakır'lıktı. Her iki pozisyonun da izleme önerisi verilebilirdi.

Gelelim maç sonrası sonuçlara;

Muhtemelen Caner bir süre oynamaz. Çok ihtiyaç da yok.

Pelkas 10 numara değilse santrador oynamalı çünkü kanatta olmuyor maalesef.

Samatta, Ali Koç ve Belözoğlu için önemli bir transferdi. Fakat senenin hayal kırıklığı oldu. Son dakika pozisyonunu atamayan adam oynamasa da olur.

Osayi acemi olsa da Valencia tam bir bomba. Ya harika işler yapıyor ya bomba. Sağ önde Ozan ile başlamak düşünülebilir.

Mert Hakan Yandaş bugün iyi performans sergiledi. Emre Abisi'ni utandırmadı.

Ve Mesut Özil. Mesut Özil bu performasnsıyla oynamaz. Kusura bakmayın. Son yarım saatlerde oynar, milli arada iki hazırlık maçında maç temposu kazandırılır. İlla oynaycaksa Pelkas santraforda yer alsın.

Erol Bulut bu haftaki ekiniyle devam eder yola. Ta ki lastik patlayana kadar.

Fenerbahçe bu tür maçları kazar genelde fakat Antalya'ya karşı galibiyet alır mı emin değilim.