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Şenol Güneş'e 'istifa' sloganları

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik maçlarından birine çıktı. G Grubunda yer alan A Milli Takım, ilk maçında Hollanda’ya 4-2 yenilmişti. Hollanda deplasmanına çıkan Ay Yıldızlı takım bu defa 6-1 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 17:31
Şenol Güneş'e 'istifa' sloganları
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A Milli Futbol Takımımız, dün oynanan maçta Hollanda’dan ağır bir darbe aldı. Avrupa Elemeleri’nde G grubunda olan A Milli Futbol Takım, liderliği koruyamadı. Hollanda deplasmanında 6-1 mağlup olan takım üçüncü sıraya düştü.

Hollanda-Türkiye arasında geçen rekabette, Hollanda’ya galibiyet kazandıran golleri Davy Klaassen (1. dakika), Memphis Depay (16, 38 ve 54. dakikalarda), Guus Til (80. dakika) ve Donyell Malen (90. dakika) kaydetti. A Milli Fuybol Takımı’na ait olan tek gol ise Cengiz Ünder’den uzatmaların 2. dakikasında geldi.

Orkun Kökçü ve Ozan Kabak sarı kart gören oyunculardan oldu. Çağlar Söyüncü ise sarı kartla oyun dışı edilirken, cezalı durumuna düştü. Üç isimde Norveç’le oynanacak maçta olmayacak. Hollanda’da Georginio Wijnaldum cezalı duruma düşen isim oldu.

Sosyal medyadan büyük tepki yağdı

Maçın 55’inci saniyesinde Hollanda’dan gelen ilk golle (Davy Klaassen), daha ilk dakikadan Türkiye moral olarak dibe çöktü. Ardından Çağlar Söyüncü’nün aldığı kırmızı kart ile Depay’ın arka arkaya attığı gollerle de moraller iyice sıfıra düştü. İlk yarı 3-0 geride bırakılarak ikinci yarıya başlandı. Fakat, Hollanda’dan yine bir atak geldi ve Depay 4’üncü golü ile skoru 4-0 yaptı.

Tüm bunların karşısında futbolseverler derin bir hüzne ve hayal kırıklığına uğradılar. Ardından sosyal medya üzerinden Şenol Güneş’i istifaya davet ettiler. Hollanda-Türkiye karşılaşmasını tribünlerden izleyen Türk seyircilerde Şenol Güneş için ‘istifa’ sloganları atmaktan geri durmadı.


Son Güncelleme: 08.09.2021 17:31
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye2022 Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Futbol Takımışenol GüneşHollanda
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