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Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'e tazminat ödenecek mi?

TFF, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bu flaş haber sonrasında binlerce futbolsever Şenol Güneş istifa mı etti, Şenol Güneş'e tazminat ödenecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Şenol Güneş ayrılığının perde arkası.

10 Eylül 2021 Cuma 15:38
Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'e tazminat ödenecek mi?
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Hollanda karşısında 6-1 mağlubiyet alınması sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş’e tepkiler çığ gibi büyümüştü. Futbolseverlerin yoğun tepkisiyle karşılaşan Şenol Güneş’in dönemi, bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme sonrasında sonlandı.

Şenol Güneş istifa mı etti?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’den yapılan açıklama doğrultusunda, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların karşılıklı anlaşma ile ayrıldığı belirtildi. Şenol Güneş istifa etmedi ancak federasyonun kararı ile milli takımı bırakmak zorunda kaldı.

TFF’nin intenet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘’A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.’’

Şenol Güneş tazminat alacak mı?

Spor basınında yer alan iddialara göre Şenol Güneş’in kontratında özel bir madde olduğu ve takımdan ayrılması durumunda 30 milyon TL tazminat alacağı konuşuluyor. Güneş’in görevine son verilmesi halinde ise bu tutarın 52.2 milyon TL olacağı öne sürüldü. Ancak tazminat konusunda TFF’den henüz bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 10.09.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
Milli TakımTFFşenol Güneş Istifa
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