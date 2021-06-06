İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Şenol Güneş, Euro 2020’nin en tecrübelisi

Euro 2020’nin en genç kadrosuna sahip olan Türkiye A Milli Takım’ın teknik patronu Şenol Güneş, şampiyonanın en tecrübeli teknik adamı oldu.

06 Haziran 2021 Pazar 18:09
Şenol Güneş, Euro 2020’nin en tecrübelisi
Takip Et:

A Milli Takımımızın da katılacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na artık sadece 5 gün kaldı. Türkiye, 24.9 yaş ortalaması ile tunuvanın en genç kadrosu olma özelliğini taşıyor. Millilerin teknik direktörü Şenol Güneş ise tunuvaya katılan ülkelerin teknik adamları arasında en yaşlı ve en deneyimli olarak dikkat çekiyor.

1 Haziran 1952’de doğan Şenol Güneş, 69 yaş ile bu alanda lider konumda. Güneş’in ardından ikinci sırada son şampiyon Portekiz’in 66 yaşındaki teknik patronu Fenando Santos, üçüncü sırada ise Almanya’nın 61 yaşındaki deneyimli teknik direktörü Joachim Löw yer alıyor.

Tunuva tecrübesi bakımından ise bu üç isim arasında Alman Joachim Löw ön plana çıkıyor. Euro 2020, başarılı teknik adamın Almanya’nın başındaki son tunuvası olacak.

Tunuvanın en genç teknik direktörü ise Ukrayna’nın başında bulunan 44 yaşındaki efsane futbolcusu Andriy Shevchenko. Ukraynalı efsane, 4 yıldır takımın başında bulunuyor ve futbolculuk dönemindeki başarısını teknik direktör olarak da sürdürmenin peşinde olacak.

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 18:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Euro 2020şenol GüneşA Milli Takım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı

Popüler Haberler

Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı
Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Show TV yayın akışı
TRT Spor'da 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Tazminat hesaplama neye göre ve nasıl yapılır? 2021
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin tabirleri ve yorumları
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Haziran 2021?
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? bilezik taktığını görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.