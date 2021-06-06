Şenol Güneş, Euro 2020’nin en tecrübelisi

A Milli Takımımızın da katılacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na artık sadece 5 gün kaldı. Türkiye, 24.9 yaş ortalaması ile tunuvanın en genç kadrosu olma özelliğini taşıyor. Millilerin teknik direktörü Şenol Güneş ise tunuvaya katılan ülkelerin teknik adamları arasında en yaşlı ve en deneyimli olarak dikkat çekiyor.

1 Haziran 1952’de doğan Şenol Güneş, 69 yaş ile bu alanda lider konumda. Güneş’in ardından ikinci sırada son şampiyon Portekiz’in 66 yaşındaki teknik patronu Fenando Santos, üçüncü sırada ise Almanya’nın 61 yaşındaki deneyimli teknik direktörü Joachim Löw yer alıyor.

Tunuva tecrübesi bakımından ise bu üç isim arasında Alman Joachim Löw ön plana çıkıyor., başarılı teknik adamın Almanya’nın başındaki son tunuvası olacak.

Tunuvanın en genç teknik direktörü ise Ukrayna’nın başında bulunan 44 yaşındaki efsane futbolcusu Andriy Shevchenko. Ukraynalı efsane, 4 yıldır takımın başında bulunuyor ve futbolculuk dönemindeki başarısını teknik direktör olarak da sürdürmenin peşinde olacak.