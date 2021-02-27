Şener Özbayraklı'dan yaşlılık yorumu

Süper Lig’in 27. Hafta mücadelesindeevinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırladı. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın tecrübeli sağ beki, samimi itiraflarda bulundu. Artık yaşlandığını ifade eden Şener, gençlerin en çok kendisiyle uğraştığını söyledi.

Özbayraklı, ‘’Futbolda sakatlıklar da var. Zor zamanları geride bıraktım ve şu an için futbola hazır ve açım. Hocamız şans verirse ben her zaman oynamaya hazırım. Genç arkadaşlar ve özellikle yeni transferler takıma hızlı uyum sağladı. Ayrıca uyumlu olduklarını sahada da gösterdiler. Genç kardeşlerim benimle çok uğraşıyor. Tabi onlara göre yaşlıyız. Onlar burada çok mutlular. Bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Gerçekten karakterli çocuklar. Keyiflerine baksınlar. İnşallah sezon sonunda da yüzümüz gülecek ve şampiyon olacağız.