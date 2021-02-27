Şener Özbayraklı'dan yaşlılık yorumu

Özbayraklı, ‘’Futbolda sakatlıklar da var. Zor zamanları geride bıraktım ve şu an için futbola hazır ve açım. Hocamız şans verirse ben her zaman oynamaya hazırım. Genç arkadaşlar ve özellikle yeni transferler takıma hızlı uyum sağladı. Ayrıca uyumlu olduklarını sahada da gösterdiler. Genç kardeşlerim benimle çok uğraşıyor. Tabi onlara göre yaşlıyız. Onlar burada çok mutlular. Bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Gerçekten karakterli çocuklar. Keyiflerine baksınlar. İnşallah sezon sonunda da yüzümüz gülecek ve şampiyon olacağız.
Son Güncelleme: 27.02.2021 22:01