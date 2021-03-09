Sefa Kınalı şans bulmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Karadeniz fırtınasıile Antalya temsilcisi Alanyaspor, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor bir anda kendisini şampiyonluk mücadelesi içerisinde bulmuştu. Alanyaspor ise bu sezon ligin iddialı takımları arasında yer alıyor. Mücadeleden üç puanı Alanyaspor üç golle çıkardı. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor’un genç futbolcusu, mağlubiyetle üzüldüğünü ve önümüzdeki haftalarda hocası Abdullah Avcı’dan forma şansı beklediğini söyledi. Her genç oyuncu olarak kendisinin de doğal olarak futbol oynamayı istediğini ve şans bulmak istediğini ifade eden Sefa, hiçbir genç oyuncunun maçı yedek kulübesinden ya da tribünden izlemek istemeyeceğini ve doğal olarak kendisinin de futbol oynamak istediğini ifade etti.