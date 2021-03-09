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Sefa Kınalı şans bulmak istiyor

Trabzonspor’un genç oyuncusu Sefa Kınalı, Alanyaspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hocasından şans beklediğini ifade etti. Genç oyuncu maçı tribünden izlemeyi istemediğini söyledi.

09 Mart 2021 Salı 13:59
Sefa Kınalı şans bulmak istiyor
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Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Karadeniz fırtınası Trabzonspor ile Antalya temsilcisi Alanyaspor, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor bir anda kendisini şampiyonluk mücadelesi içerisinde bulmuştu. Alanyaspor ise bu sezon ligin iddialı takımları arasında yer alıyor. Mücadeleden üç puanı Alanyaspor üç golle çıkardı. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor’un genç futbolcusu Sefa Kınalı, mağlubiyetle üzüldüğünü ve önümüzdeki haftalarda hocası Abdullah Avcı’dan forma şansı beklediğini söyledi. Her genç oyuncu olarak kendisinin de doğal olarak futbol oynamayı istediğini ve şans bulmak istediğini ifade eden Sefa, hiçbir genç oyuncunun maçı yedek kulübesinden ya da tribünden izlemek istemeyeceğini ve doğal olarak kendisinin de futbol oynamak istediğini ifade etti.



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:59
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Anahtar Kelimeler:
Sefa KınalıTrabzonspor
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