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Seçim sandığını devrederek Real Madrid ile Londra'ya giden Marcelo'nun başı büyük dertte! 1 ila 3 yıl hapis cezası...

İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde bugün düzenlenen erken yerel parlamento seçimlerinde kendine verilmiş olan sandık görevini başkasına devreden Real Madrid’in oyuncusu Marcelo, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında yarın Londra’da Chelsea ile karşılaşılacak olan mücadele için takım ile beraber Londra'nın yolunu tuttu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:24
Seçim sandığını devrederek Real Madrid ile Londra'ya giden Marcelo'nun başı büyük dertte! 1 ila 3 yıl hapis cezası...
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Brezilya ve İspanya vatandaşlığı olan Marcelo, Madrid'de bugün gerçekleştirilen yerel parlamento seçiminde Seçim Kurulunca 1. yedek sandık görevlisi olduğu açıklanmıştı.

İspanya medyası, oyuncunun bu sabah görevli olarak yer alacağı sandıkta olduğunu vurgulayarak, seçim masasında eksik bir kişinin bulunmasına rağmen Marcelo'nun yerine 2. yedek liste sinde yer alan bir kadının eklendiğini duyurdu.

Bahsi geçen kadın sayesinde seçim görevinde bulunmak zorunda kalmayan Marcelo'nun Real Madrid takımı ile beraber Londra'nın yolunu tuttuğu açıklandı.

İspanyol yasalarınca geçerli mazereti belirtmeden seçim gününde görevli olunan sandığa gitmeyen kişilere bir ile üç sene hapis veya para cezasının verildiği belirtiliyor.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 04:24
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Anahtar Kelimeler:
SandıkMarceloSeçimReal MadridChelseaLondra
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