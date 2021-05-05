Seçim sandığını devrederek Real Madrid ile Londra'ya giden Marcelo'nun başı büyük dertte! 1 ila 3 yıl hapis cezası...

Brezilya ve İspanya vatandaşlığı olan Marcelo, Madrid'de bugün gerçekleştirilen yerel parlamento seçiminde Seçim Kurulunca 1. yedek sandık görevlisi olduğu açıklanmıştı.

İspanya medyası, oyuncunun bu sabah görevli olarak yer alacağı sandıkta olduğunu vurgulayarak, seçim masasında eksik bir kişinin bulunmasına rağmen Marcelo'nun yerine 2. yedek liste sinde yer alan bir kadının eklendiğini duyurdu.

Bahsi geçen kadın sayesinde seçim görevinde bulunmak zorunda kalmayan Marcelo'nuntakımı ile beraber'nın yolunu tuttuğu açıklandı.

İspanyol yasalarınca geçerli mazereti belirtmeden seçim gününde görevli olunan sandığa gitmeyen kişilere bir ile üç sene hapis veya para cezasının verildiği belirtiliyor.