Sebastian Vettel, Aston Martin'in kokpitinde ilk kez görüntülendi

Formula 1’in yeni sezonunda Ferrari’den ayrılarak Aston Martin’e geçen Sebastian Vettel, ilk kez yeni aracının pilot koltuğuna oturdu.

Yeni görüntüleri sosyal medyada gündem olan pilotun, kısa zamanda saçlarının dökülmesi birçok kişinin dikkatinden kaçmadı. Bazı kişiler Vettel’in saçlarının dökülmesinin nedeni olarak Ferrari’de geçirdiği sıkıntılı ve stresli sezonun olduğu yorumlarını yaptı.

4 kez Formula 1 şampiyonu oldu

Aston Martin fabrikasına giderek aracının koltuk ayarını yaptıran Vettel’in bu görüntüleri Aston Martin’in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Daha önce 4 kez Formula 1 şampiyonluğu yaşayan Vettel’in yeni sezonda performansı merak ediliyor. 2021 Formula 1 sezonu 21 Mart 2021 tarihinde başlaması bekleniyor.