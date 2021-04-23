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Schalke 04 taraftarları 33 yıl sonra küme düşen heyete ve oyunculara saldırdı! Oyuncular kalan maçlara çıkmama kararı aldı!

Tarihinde 33 yıl sonra küme düşen Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 taraftarları oyunculara saldırdı. Saldırı sonrasında oyuncular kalan lig maçlarına çıkmama kararı aldı.

23 Nisan 2021 Cuma 18:51
Schalke 04 taraftarları 33 yıl sonra küme düşen heyete ve oyunculara saldırdı! Oyuncular kalan maçlara çıkmama kararı aldı!
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Bundesliga’da Arminia Bielefeld ekibine 1 – 0 kaybederek 33 yıl sonra küme düşen Schalke 04 ekibi taraftarın büyük tepkisi ile karşılaştı. Tesise gelen taraftarlar oyunculara ve heyete büyük tepkiler gösterirken bazı oyuncular saldırıya uğradı.

Yaşanılan olaylar sonrasında stadyuma çok sayıda polis gönderilirkenSchalke 04 yönetim kurulu üyelerinden Peter Knaebel, oyuncuların kalan maçlarda oynamak istemediklerini belirtti.

Knaebel, ‘Bir oyuncu artık son dört maçı oynamak istemiyorsa onu anlayabilirim. Bu karar yasal sınırlar içinde olduğu sürece her karara saygılıyım.’ Dedi. Ligin bitimine 4 hafta kala 13 puanla son sırada yer alan Schalke 04 oyuncuları maça çıkmak istemediklerini belirtilerek 1981, 1983 ve 1988’den sonra 4. Defa 2. Lige düşürüldü.

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 18:51
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Anahtar Kelimeler:
BundesligaSchalke 0433 YılKüme DüştüTaraftarSaldırı
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